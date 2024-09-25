Δυο θανατοποινίτες εκτελέστηκαν χθες Τρίτη στον Νότο των ΗΠΑ, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο Μαρσέλους Γουίλιαμς (Marcellus Williams), που διατράνωνε για πάνω από 20 χρόνια την αθωότητά του και είχε ευρεία υποστήριξη, πρόσφατα ακόμη και από την εισαγγελία.

Αφροαμερικανός, ηλικίας 55 ετών, ο Μαρσέλους Γουίλιαμς είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2001, στη δίκη για τη δολοφονία το 1998 λευκής πρώην δημοσιογράφου.

Η Φελίσια Γκέιλ, δολοφονήθηκε με φρικιαστικό τρόπο στο Σεντ Λούις, στο Μιζούρι, κατά τη διάρκεια ληστείας που πήρε άσχημη τροπή. Το θύμα βρέθηκε με 43 πληγές από μαχαίρι κουζίνας.

Ο Γουίλαμς εκτελέστηκε χθες το απόγευμα με θανατηφόρα ένεση, παρόλο που η καταδίκη του οποίου σε θάνατο υπήρξε εξαιρετικά αμφιλεγόμενη.

Η τελική του δήλωση δόθηκε στη δημοσιότητα. «Ολες οι προσευχές μας είναι στον Αλλάχ σε κάθε κατάσταση!!!»

Marcellus Williams has been executed.



His final statement was made public.



“All Praise Be To Allah In Every Situation!!!” pic.twitter.com/hDWg6gNIn3 — Censored Men (@CensoredMen) September 24, 2024

Εκτελέστηκε επίσης και ο Τράβις Μάλις, 38 ετών, που είχε καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη στο Τέξας για τον φόνο το 2008 του νεογέννητου παιδιού του, 3 μηνών, ανέφεραν οι υπηρεσίες φυλακών των δυο πολιτειών.

Με αυτές τις δύο περιπτώσεις το σύνολο των εκτελέσεων που έχουν γίνει φέτος στις ΗΠΑ αυξήθηκε στις 16, από τις οποίες οι δύο έγιναν μετά την 20ή Σεπτεμβρίου. Άλλες δύο προβλέπεται να γίνουν αύριο Πέμπτη.

Αντιδράσεις για τον θάνατο του 55χρονου «αθώου» θανατοποινίτη

Ο Μαρσέλους Γουίλιαμς, ήδη καταδικασμένος για ληστείες, τελικά κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για τον φόνο κυρίως λόγω κατάθεσης πρώην συγκρατουμένου του, παρά το γεγονός ότι δεν βρέθηκε το DNA του στο μαχαίρι, ούτε αποτύπωμά του, ή ίχνος αίματος, ή τρίχες του στον τόπο του εγκλήματος.

Η εκτέλεσή του είχε ανασταλεί από το πολιτειακό ανώτατο δικαστήριο του 2015, κατόπιν από τον τότε κυβερνήτη του Μιζούρι Έρικ Γκρέιτενς, που είχε μάλιστα δώσει εντολή να συγκροτηθεί επιτροπή έρευνας. Η απόφαση αυτή ακολούθησε ανάλυση που αποκάλυψε ότι το DNA άνδρα που είχε βρεθεί στο μαχαίρι δεν ήταν αυτό του Μαρσέλους Γουίλιαμς.

Το 2003 μολαταύτα, ο διάδοχός του Μάικ Πάρσον διέλυσε την επιτροπή προτού καταλήξει σε συμπέρασμα και οι αρχές ενεργοποίησαν ξανά τη διαδικασία για την εκτέλεσή του.

Στο μεταξύ τοπικός εισαγγελέας, στη βάση κυρίως αναλύσεων γενετικού υλικού, κίνησε το 2024 διαδικασία ακύρωσης της καταδίκης. Την παραμονή πρόσφατης ακροαματικής διαδικασίας για το αίτημα ακύρωσης, έγινε γνωστό πως το DNA που είχε βρεθεί στο μαχαίρι του φόνου στην πραγματικότητα ανήκε σε δυο μέλη της ομάδας που διενεργούσε την έρευνα για την υπόθεση.

Παρ’ όλ’ αυτά, η δικαιοσύνη στο Μιζούρι απέρριψε οριστικά τη Δευτέρα το αίτημα ακύρωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκτέλεση.

Ο κυβερνήτης Πάρσον ανακοίνωσε χθες πως κατά συνέπεια, δεν θα αποφάσιζε αναστολή, ούτε μετατροπή της ποινής του Μαρσέλους Γουίλιαμς, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του πως έχει «εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα του δικαστικού συστήματος».

Ο βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον, που αγόρασε προχθές Δευτέρα ολόκληρη σελίδα στην Kansas City Star για να δημοσιευτεί καταχώριση με την οποία καλούσε τους κατοίκους του Μιζούρι να ασκήσουν πίεση στον κυβερνήτη, κατήγγειλε μέσω X την «ημέρα ντροπής για το Μιζούρι και τον κυβερνήτη Μάικ Πάρσον που παρέλειψε το καθήκον του να προστατεύσει έναν αθώο από την αδικία».

Marcellus Williams was killed today by the state of Missouri for a crime he didn’t commit. It’s a shameful day for Missouri, and a shameful day for Governor Mike Parson, who failed in his duty to protect an innocent man from injustice. — Richard Branson (@richardbranson) September 24, 2024

Η NAACP, η κυριότερη οργάνωση υπεράσπισης των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων στις ΗΠΑ, όπως και το τοπικό παράρτημα της οργάνωσης Innocence Project, που έχει μεγάλη επιρροή στη χώρα, είχαν κινητοποιηθεί υπέρ του Μαρσέλους Γουίλιαμς. Μάταια.

Αφού εξάντλησαν όλα τα ένδικα μέσα στο Μιζούρι, οι δικηγόροι του προσέφυγαν προχθές στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, για να ζητήσουν αναστολή της εκτέλεσης, επιχειρηματολογώντας πως υπήρξε ρατσιστική διάκριση στη διαδικασία επιλογής του σώματος των ενόρκων.

Το σώμα των ενόρκων αποτελούσαν 11 λευκοί και μόλις ένας μαύρος, έπειτα από αμφιλεγόμενη διαδικασία εξαίρεσης υποψηφίων. Όμως το Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο έχουν καθαρή πλειοψηφία οι συντηρητικοί, απέρριψε το αίτημα χθες, παρά την αντίθετη άποψη των τριών προοδευτικών μελών του.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες έξι (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια και Τενεσί) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.



Πηγή: skai.gr

