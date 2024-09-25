«Το Ισραήλ ωθεί την περιοχή προς έναν ολοκληρωτικό πόλεμο», εκτιμούν οι επικεφαλής της διπλωματίας της Αιγύπτου, του Ιράκ και της Ιορδανίας σε κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και στην οποία καταδικάζουν «την ισραηλινή επίθεση επί του Λιβάνου».

Οι τρεις υπουργοί Εξωτερικών αναφέρθηκαν επίσης στη διοργάνωση μιας «τριμερούς συνόδου κορυφής» των ηγετών των τριών χωρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Οι υπουργοί καταδίκασαν την ισραηλινή επίθεση επί του Λιβάνου, διαβεβαιώνοντας ότι το Ισραήλ ωθεί την περιοχή προς έναν ανοικτό πόλεμο», προστίθεται στο κείμενο, στο οποίο καλούνται «η διεθνής κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να σταματήσουν τον πόλεμο».

Επικαλούμενοι «την επικίνδυνη κλιμάκωση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή», οι υπουργοί υπογραμμίζουν επίσης πως «για να σταματήσει αυτή η κλιμάκωση, πρέπει να σταματήσει η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις τρεις χώρες, έπειτα από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών τους χθες, Τρίτη, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.