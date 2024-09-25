Kate Middleton: Γιατί η βασίλισσα Ελισάβετ δεν την έχρισε ποτέ πριγκίπισσα

Μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ το 2011, η Κέιτ Μίντλετον πήρε τον τίτλο της «Δούκισσας» και όχι της πριγκίπισσας, όπως εξάλλου ήταν ο σύζυγός της. Ο ίδιος ο Ουίλιαμ είχε ζητήσει ο ίδιος από τη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ η Κέιτ να αποκαλούνταν «Πριγκίπισσα Αικατερίνη» μετά τον γάμο τους, όμως η μονάρχης είχε αρνηθεί.

Αντί αυτού, έδωσε στο ζευγάρι τον τίτλο του «Δούκα και Δούκισσας του Κέιμπριτζ», σύμφωνα με το Μarie Claire.

Το λόγο που η γηραιά βασίλισσα αρνήθηκε να χρίσει την Κέιτ Μίντλετον πριγκίπισσα (τίτλο που δείχνει δεσμούς αίματος με την βασιλική οικογένεια) όσο ζούσε, είναι απλός – το πρωτόκολλο, σύμφωνα με αυλικό.

«Η Κέιτ Μίντλετον ήταν κοινή θνητή όταν παντρεύτηκε τον Ουίλιαμ και - με βάση τη βασιλική παράδοση - δεν μπορούσε να πάρει τον τίτλο της πριγκίπισσας» διευκρίνισε η πηγή.

Σύμφωνα με τον αυλικό, η βασίλισσα αν ήθελε μπορούσε να σπάσει το πρωτόκολλο αλλά φοβόταν ότι, εάν το έκανε, θα δημιουργούσε «προηγούμενο» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερα αιτήματα από άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ωστόσο, δεν ήταν εντελώς ανήκουστο για τον μονάρχη να κάνει εξαιρέσεις.

«Όταν πέθανε ο πρίγκιπας Ερρίκος, ο δούκας του Γκλόστερ, η βασίλισσα έδωσε στη Δούκισσα του Γκλόστερ τον τίτλο Πριγκίπισσα Αλίκη», σημείωσε ο αυλικός. «Αλλά αυτό ήταν ως αναγνώρισηση των ετών της πίστης της υπηρεσίας».

Ουσιαστικά, η απονομή του τίτλου του Πρίγκιπας-Πριγκίπισσα ήταν σπάνια και απαιτούσε έκτακτες περιστάσεις.

Μετά τον θάνατο της Ελισάβετ και τη στέψη του νέου βασιλιά, ο Κάρολος έδωσε τελικά στον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον τους πολυπόθητους νέους τους τίτλους: «Πρίγκιπας και Πριγκίπισσα της Ουαλίας».



