Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αμετακίνητος παρά τις εσωκομματικές αντιρρήσεις και την κριτική από τα συνδικάτα εμφανίστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στην απόφαση να καταργήσει το χειμερινό επίδομα θέρμανσης για περίπου 10.000 συνταξιούχους.

Μιλώντας το πρωί στο ετήσιο συνέδριο της συνομοσπονδίας των εργατικών συνδικάτων TUC, καθιστάμενος ο πρώτος ηγέτης της χώρας που μιλά στο συνέδριο εδώ και 15 χρόνια, είπε ότι δεν θα απολογηθεί για τις αποφάσεις που έχει υποχρεωθεί να λάβει η κυβέρνησή του αυτούς τους δύο μήνες στην εξουσία ώστε να επιφέρει τις αλλαγές που απαιτούνται.

Παρέπεμψε στη δημοσιονομική «μαύρη τρύπα» ύψους 22 δισεκατομμυρίων λιρών που άφησαν οι Συντηρητικοί, σχολιάζοντας ότι το κόμμα του δεν περίμενε «η κληρονομιά των Τόρις να είναι τόσο άσχημη».

Προανήγγειλε περαιτέρω «δύσκολες αποφάσεις» ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο «η εντολή για οικονομική σταθερότητα».

Η ομιλία Στάρμερ έρχεται λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία για την περικοπή του επιδόματος, της λεγόμενης χειμερινής πληρωμής για καύσιμα, στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Δεκάδες βουλευτές των κυβερνώντων Εργατικών έχουν διατυπώσει την αντίθεσή τους με το μέτρο, αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών αναμένεται να απέχουν από την ψηφοφορία. Παρόλα αυτά, ο κ. Στάρμερ θεωρείται βέβαιο ότι θα κληθεί να διαχειριστεί την πρώτη σημαντική εσωκομματική ανταρσία της πρωθυπουργικής του θητείας.

Το χειμερινό επίδομα θέρμανσης, ύψους 200 λιρών (300 για τους άνω των 80 ετών) δινόταν μέχρι τώρα σε περίπου 11,4 εκατομμύρια συνταξιούχους (με περίπου 1 εκ. ακόμα δικαιούχους να μην το διεκδικούν), χωρίς περαιτέρω κριτήρια.

Η νέα κυβέρνηση, ωστόσο, επικαλούμενη τη δημοσιονομική μαύρη τρύπα, θέλει να δίνει το βοήθημα μόνο στους πιο φτωχούς συνταξιούχους, δηλαδή αυτούς που λαμβάνουν πρόσθετο επίδομα λόγω χαμηλού εισοδήματος (11.344 λίρες μικτά το χρόνο για ένα άτομο ή 17.313 λίρες για ζευγάρι).

Υπολογίζεται ότι 10.000 συνταξιούχοι χάνουν με το κριτήριο αυτό το επίδομα θέρμανσης.

