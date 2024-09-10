Το Ιράν θεωρεί τις αναφορές για μεταφορές ιρανικών όπλων στη Ρωσία ως " προπαγάνδα" για να καλυφθεί τη στρατιωτική υποστήριξη της Δύσης στο Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Καναανί στο X, αφού οι δυτικές δυνάμεις δήλωσαν ότι θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη για τις παραδόσεις πυραύλων της στη Ρωσία, σύμφωνα με το Reuters.

"یادداشت"

علیرغم ادعاهای صلح طلبی و مخالفت‌های لفظی مقامات آمریکایی با تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا، حمایت‌های تسلیحاتی دولت آمریکا از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در نوار #غزه و کرانه غربی #فلسطین، بطور بی‌وقفه و به شکل گسترده ادامه یافته است.



همزمان با انتشار خبر ورود پانصدمین… pic.twitter.com/sPPP7MsPBe September 10, 2024

«Ψευδείς και παραπλανητικές» χαρακτήρισε ο Ιρανός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Νάσερ Καναανί, τις ειδήσεις σχετικά με τη μεταφορά ιρανικών όπλων σε ορισμένες χώρες.

Ειδικότερα, δήλωσε ότι το γεγονός ότι έχουν στείλει όπλα συνιστά «προπαγάνδα για την απόκρυψη δυτικής παράνομης υποστήριξης με παροχή όπλων στο Ισραηλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.