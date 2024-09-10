Λογαριασμός
Επιμένει ο Ιρανός ΥΠΕΞ: Δεν στείλαμε βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία - «Προπαγάνδα της Δύσης»

«Ψευδείς και παραπλανητικές» χαρακτήρισε ο Ιρανός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τις ειδήσεις σχετικά με τη μεταφορά ιρανικών όπλων σε ορισμένες χώρες 

Nasser Kanaani

Το Ιράν θεωρεί τις αναφορές για μεταφορές ιρανικών όπλων στη Ρωσία ως " προπαγάνδα" για να καλυφθεί τη στρατιωτική υποστήριξη της Δύσης στο Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Καναανί στο X, αφού οι δυτικές δυνάμεις δήλωσαν ότι θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη για τις παραδόσεις πυραύλων της στη Ρωσία, σύμφωνα με το Reuters.

«Ψευδείς και παραπλανητικές» χαρακτήρισε ο Ιρανός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Νάσερ Καναανί, τις ειδήσεις σχετικά με τη μεταφορά ιρανικών όπλων σε ορισμένες χώρες.

Ειδικότερα, δήλωσε ότι το γεγονός ότι έχουν στείλει όπλα συνιστά «προπαγάνδα για την απόκρυψη δυτικής παράνομης υποστήριξης με παροχή όπλων στο Ισραηλ.

