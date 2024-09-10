Νεκροί εντοπίστηκαν σήμερα οι τέσσερις Κορεάτες και Ιταλοί ορειβάτες, που είχαν εγκλωβιστεί κοντά στην κορυφή του Λευκού Όρους, το υψηλότερο σημείο των Άλπεων, επί τέσσερις μέρες λόγω κακών καιρικών συνθηκών, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γαλλικός νομός Ανω Σαβοΐα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι ορειβάτες «πέθαναν από εξάντληση».

Διασώστες, που δυσκολεύτηκαν να βρεθούν στο σημείο λόγω δύσκολων καιρικών συνθηκών, «βρήκαν αρχικά τους δύο Κορεάτες και δίπλα τους Ιταλούς», σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

