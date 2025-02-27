Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε θυγατρική της Morgan Stanley για την υπόθεση Τσοχατζόπουλου

Η εισαγγελία ανέφερε ότι η Morgan Stanley ήταν υπεύθυνη επειδή απέτυχε να αποτρέψει το ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα

Τσοχατζόπουλος

Η Εισαγγελία της Ελβετίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επέβαλε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε ελβετική θυγατρική της Morgan Stanley για ξέπλυμα  χρήματος που συνδέεται με τον Άκη Τσοχατζόπουλο.

Σε ανακοίνωσή της, η εισαγγελία ανέφερε ότι η προηγούμενη οντότητα της τράπεζας, Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG, ήταν υπεύθυνη επειδή απέτυχε να αποτρέψει το ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα.

Η υπόθεση αφορούσε τον  πρώην Υπουργό Άμυνας, Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος από ελληνικό δικαστήριο το 2013, ανέφερε η εισαγγελία.  

Το κόστος της διαδικασίας χρεώνεται επίσης στη Morgan Stanley, η οποία συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς, σημειώνει η ανακοίνωση.  

Η Morgan Stanley (Switzerland) GmbH είχε ενημερώσει την Εισαγγελία ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμα να αντιταχθεί στην ποινή.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άκης Τσοχατζόπουλος ξέπλυμα χρήματος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark