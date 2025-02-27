Η Εισαγγελία της Ελβετίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επέβαλε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε ελβετική θυγατρική της Morgan Stanley για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με τον Άκη Τσοχατζόπουλο.
Σε ανακοίνωσή της, η εισαγγελία ανέφερε ότι η προηγούμενη οντότητα της τράπεζας, Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG, ήταν υπεύθυνη επειδή απέτυχε να αποτρέψει το ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα.
Η υπόθεση αφορούσε τον πρώην Υπουργό Άμυνας, Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος από ελληνικό δικαστήριο το 2013, ανέφερε η εισαγγελία.
Το κόστος της διαδικασίας χρεώνεται επίσης στη Morgan Stanley, η οποία συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς, σημειώνει η ανακοίνωση.
Η Morgan Stanley (Switzerland) GmbH είχε ενημερώσει την Εισαγγελία ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμα να αντιταχθεί στην ποινή.
