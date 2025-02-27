HIV: 500.000 νεκροί επιπλέον στη Νότια Αφρική σε 10 χρόνια

Περισσότερο από μισό εκατομμύριο άνθρωποι επιπλέον θα μπορούσαν να πεθάνουν από AIDS (σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας), εάν τα αμερικανικά κονδύλια κόβονταν για 10 χρόνια, προειδοποίησε σήμερα η ερευνήτρια Λίντα-Γκέιλ Μπέκερ, διευθύντρια του Ιδρύματος Desmond Tutu και συντάκτρια μιας έρευνας που δημοσιεύτηκε στο Annals of Internal Medicine.

«Ο αριθμός των χαμένων ζωών θα ξεπεράσει τις 500.000. Θα υπάρξουν περιττοί θάνατοι εξαιτίας της απώλειας αυτής της χρηματοδότησης. Προβλέπω μια τεράστια καταστροφή», δήλωσε η ίδια, κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης που οργανώθηκε σήμερα μαζί με άλλες ΜΚΟ.

Η βιντεοδιάσκεψη αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση μία ημέρα πριν της κατάργησης κατά 92% των χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων στο εξωτερικό από την αμερικανική Υπηρεσία Ανάπτυξης (USAID).

Πολλές αφρικανικές ΜΚΟ που επωφελούνταιν από τα χρήματα του βασικού αμερικανικού προγράμματος στη μάχη κατά του AIDS, του Pepfar, μέσω της USAID, ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το τέλος της χρηματοδότησής τους.

Σε μία από αυτές τις επιστολές, αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ζητείται να «σταματήσουν αμέσως όλες οι δραστηριότητες, να τερματιστούν όλες οι επιχορηγήσεις και όλες οι συμβάσεις».

Σε μια άλλη αναφέρεται ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο «καθόρισε ότι (αυτό) το συμβόλαιο δεν συνάδει με τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας και ότι η συνέχιση αυτού του προγράμματος δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον».

Αν και τα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια που διανεμήθηκαν το 2024 από το Pepfar, το οποίο ανεστάλη για λίγο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, δεν «τρέχουν» όλα μέσω της USAID, το μέλλον του ίδιου του προγράμματος είναι αβέβαιο.

Ένα μέρος των επιδοτήσεων του Pepfar απαιτεί το πράσινο φως του Κογκρέσου και αυτά τα κονδύλια δεν παρατάθηκαν τον περασμένο χρόνο παρά για ένα έτος: Λήγουν την 25η Μαρτίου.

Στην περίπτωση τερματισμού του προγράμματος, περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι επιπλέον θα μπορούσαν να πεθάνουν από AIDS, σύμφωνα με τη μελέτη στην οποία συμμετείχε η Λίντα-Γκέιλ Μπέκερ και τιτλοφορείται "Impacts cliniques et économiques potentiels des réductions du Pepfar en Afrique du Sud".

Ακόμα και στην περίπτωση της διατήρησης των κονδυλίων κατά 50%, 315.000 ασθενείς επιπλέον θα πεθάνουν, σύμφωνα με το μοντέλο της έρευνας.

«Ανησυχούμε πολύ. Η διοίκηση Τραμπ κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της υγείας στην Αφρική. Διανύουμε μία καταστροφή», δήλωσε η Ιβέτ Ράφαελ, εκτελεστική διευθύντρια της ΜΚΟ Apha, που βοηθά ασθενείς με HIV και AIDS στη Νότια Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

