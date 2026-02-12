Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε «προσβλητικές και λανθασμένες» τις δηλώσεις του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σερ Τιμ Ράτκλιφ, σχετικά με τους μετανάστες, σημειώνει το BBC.

Ο Ράτκλιφ, ιδρυτής μιας από τις μεγαλύτερες χημικές εταιρείες στον κόσμο, της Ineos, δήλωσε την Τετάρτη στο Sky News ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει «αποικιστεί από μετανάστες» και υπαινίχθηκε ότι ο πρωθυπουργός είναι «υπερβολικά ευγενικός» για να λάβει «δύσκολες αποφάσεις» που θα σταθεροποιήσουν την οικονομία της χώρας.

Ο Στάρμερ απάντησε λέγοντας ότι η Βρετανία είναι «μια περήφανη, ανεκτική και πολυπολιτισμική χώρα» και κάλεσε τον Ράτκλιφ να ζητήσει συγγνώμη.

Ένας εκπρόσωπος της Downing Street δήλωσε ότι τέτοια σχόλια «παίζουν το παιχνίδι εκείνων που θέλουν να διαιρέσουν τη χώρα μας».

Την Τετάρτη, ο Ράτκλιφ δήλωσε ότι «δεν μπορείς να έχεις μια οικονομία με εννέα εκατομμύρια ανθρώπους που λαμβάνουν επιδόματα και ένα τεράστιο αριθμό μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα. Εννοώ, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποικιστεί. Κοστίζει πάρα πολλά χρήματα».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποικιστεί από μετανάστες, έτσι δεν είναι;», πρόσθεσε.

Καταδικάζουν οι οργανωμένοι οπαδοί

Τα σχόλια του Ράτκλιφ καταδικάστηκαν από οργανωμένους οπαδούς, συμπεριλαμβανομένου του Manchester United Supporters Trust, το οποίο δήλωσε στο X: «Κανένας οπαδός δεν πρέπει να αισθάνεται αποκλεισμένος από την παρακολούθηση ή την υποστήριξη του συλλόγου λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας ή του υπόβαθρου του. Τα σχόλια από την ανώτερη ηγεσία του συλλόγου πρέπει να διευκολύνουν την ένταξη, όχι να τη δυσχεραίνουν».

Ο Σύλλογος Μουσουλμάνων Οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέφερε ότι η δήλωση του Ράτκλιφ «αντηχεί τη γλώσσα που χρησιμοποιείται συχνά στις ακροδεξιές αφηγήσεις που παρουσιάζουν τους μετανάστες ως εισβολείς και δημογραφική απειλή».

Η οργάνωση Show Racism the Red Card δήλωσε ότι η επιρροή των ποδοσφαιρικών συλλόγων «πρέπει να χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του ρατσισμού και όχι για την ακούσια ενίσχυση αφηγήσεων που υπονομεύουν την αρμονία της κοινότητας», ενώ η οργάνωση Kick It Out χαρακτήρισε τα σχόλια «απαράδεκτα και βαθιά διχαστικά».

Η ομάδα υποστηρικτών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «1958 Group» χαρακτήρισε τα σχόλια «πολύ ατυχή» και επέκρινε τον Ράτκλιφ για το ότι «σχολιάζει τα προβλήματα της χώρας μας ενώ ζει στο Μονακό για να αποφύγει την πληρωμή φόρων».

Πηγή: skai.gr

