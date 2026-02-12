Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ελ Πάσο και του εναέριου χώρου της πόλης – ένα σπάνιο γεγονός που διήρκεσε λίγες ώρες - έχει προκαλέσει σύγχυση στις ΗΠΑ καθώς οι εξηγήσεις των αρχών, που έκαναν λόγο για πυρά εναντίον drones που ανήκαν σε καρτέλ ναρκωτικών και τα οποία διείσδυσαν από το γειτονικό Μεξικό, αμφισβητούνται από τον τοπικό Τύπο.

Η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφάλειας των πτήσεων (FAA) ανακοίνωσε αργά την Τρίτη ότι θα κλείσει για δέκα ημέρες τον εναέριο χώρο πάνω από τη μεγάλη αυτή πόλη του Τέξας που συνορεύει με το Μεξικό για λόγους «ασφαλείας», τους οποίους όμως δεν διευκρίνισε.

Οκτώ ώρες αργότερα ο εναέριος χώρος άνοιξε και πάλι, με τις αρχές να εκτιμούν ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος,

Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε ότι η FAA και το υπουργείο Άμυνας «αντέδρασαν άμεσα για να αντιμετωπίσουν μια διείσδυση drones που ανήκαν σε καρτέλ», ενώ πρόσθεσε ότι «η απειλή εξουδετερώθηκε»

Όμως ο αμερικανικός Τύπος έδωσε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Μπαλόνι

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, πράκτορες του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας προκάλεσαν το περιστατικό αφού χρησιμοποίησαν ένα όπλο λέιζερ του Πενταγώνου για να εξουδετερώσουν αυτό που πίστευαν ότι είναι drone των καρτέλ ναρκωτικών.

Η χρήση του όπλου - χωρίς να προηγηθεί συντονισμός με τις άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες - ώθησε την FAA να λάβει την απόφαση να κλείσει τον εναέριο χώρο πάνω από το Ελ Πάσο.

Το αντικείμενο που κατέστρεψε το όπλο ήταν στην πραγματικότητα ένα μπαλόνι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημόσιου ραδιοφωνικού σταυμού NPR και της Wall Street Journal.

Από την πλευρά της η Μεξικανή πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της ξεκίνησε έρευνα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν διαθέτει καμία πληροφορία για τη χρήση drones στα σύνορα».

Πηγή: skai.gr

