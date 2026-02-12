Λογαριασμός
Ποιο είναι το κάστρο του Alden Biesen που θα φιλοξενήσει τη σημερινή σύνοδο κορυφής της ΕΕ

Οι ιππότες του Τευτονικού Τάγματος ίδρυσαν το Landcommanderij Alden Biesen τον 11ο αιώνα, αλλά τα σημερινά κτίρια κατασκευάστηκαν μεταξύ του 16ου και του 18ου

Alden Biesen

Οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συναντώνται σήμερα σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, σε μια άτυπη σύνοδο κορυφής, με στόχο να εξετάσουν πώς η ΕΕ μπορεί να καταστεί πιο ισχυρή οικονομικά, απλοποιώντας τη νομοθεσία, ενισχύοντας την ενιαία αγορά και μειώνοντας τις εξαρτήσεις της από τρίτες χώρες.

Το Alden Biesen είναι ένα κάστρο του 16ου αιώνα στο μικρό χωριό Ρικχόβεν του Μπίλτζεν, στο Βέλγιο.

Το κάστρο χρησιμοποιείται σήμερα ως πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο. Εκεί διοργανώνονται φεστιβάλ, όπως το Scottish weekend και το International Story Festival, όπως επίσης και «Ευρωπαϊκά Μαθήματα» με σκοπό την προώθηση της διεθνούς μάθησης και της συνεργασίας μεταξύ φοιτητών. 

Εκτός από το κάστρο με την τάφρο, το συγκρότημα περιλαμβάνει μια εκκλησία και κήπους.

Οι ιππότες του Τευτονικού Τάγματος ίδρυσαν το Landcommanderij Alden Biesen («διοίκηση του Alden Biesen») τον 11ο αιώνα, αλλά τα σημερινά κτίρια κατασκευάστηκαν μεταξύ του 16ου και του 18ου αιώνα. Στις 8 Μαρτίου 1971 το κτίριο κάηκε ολοσχερώς, το απέκτησε το βελγικό δημόσιο και έπειτα ανακαινίστηκε πλήρως.

* Με στοιχεία από Wikipedia

Πηγή: skai.gr

