Οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συναντώνται σήμερα σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, σε μια άτυπη σύνοδο κορυφής, με στόχο να εξετάσουν πώς η ΕΕ μπορεί να καταστεί πιο ισχυρή οικονομικά, απλοποιώντας τη νομοθεσία, ενισχύοντας την ενιαία αγορά και μειώνοντας τις εξαρτήσεις της από τρίτες χώρες.

Το Alden Biesen είναι ένα κάστρο του 16ου αιώνα στο μικρό χωριό Ρικχόβεν του Μπίλτζεν, στο Βέλγιο.

Two days from now, EU leaders will meet Mario Draghi at Alden Biesel castle to discuss Europe's future. He wants them to move from Confederation to Federation

Το κάστρο χρησιμοποιείται σήμερα ως πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο. Εκεί διοργανώνονται φεστιβάλ, όπως το Scottish weekend και το International Story Festival, όπως επίσης και «Ευρωπαϊκά Μαθήματα» με σκοπό την προώθηση της διεθνούς μάθησης και της συνεργασίας μεταξύ φοιτητών.

#EUCO | Informal EU leaders' retreat, 12 February 2026.



EU leaders will discuss how to:

📌 boost EU competitiveness in a new geoeconomic context

📌 strengthen the single market

📌 reduce economic dependencies



More info 👉 https://t.co/g6i7e0RtlN

Εκτός από το κάστρο με την τάφρο, το συγκρότημα περιλαμβάνει μια εκκλησία και κήπους.

Οι ιππότες του Τευτονικού Τάγματος ίδρυσαν το Landcommanderij Alden Biesen («διοίκηση του Alden Biesen») τον 11ο αιώνα, αλλά τα σημερινά κτίρια κατασκευάστηκαν μεταξύ του 16ου και του 18ου αιώνα. Στις 8 Μαρτίου 1971 το κτίριο κάηκε ολοσχερώς, το απέκτησε το βελγικό δημόσιο και έπειτα ανακαινίστηκε πλήρως.

