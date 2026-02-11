Σερ Τζιμ Ράτκλιφ: Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει «αποικία» μεταναστών

Ο δισεκατομμυριούχος Σερ Τζίμ Ράτκλιφ, ο οποίος μετακόμισε στο φορολογικά ελεύθερο Μονακό το 2020, ισχυρίστηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «αποικίζεται» από μετανάστες.

Σε συνέντευξή του στο Sky News, ο έβδομος πλουσιότερος άνθρωπος της Βρετανίας και συνιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έβαλε στο στόχαστρο τους ανθρώπους που λαμβάνουν κρατική στήριξη και τους μετανάστες.

If you're wondering why Jim Ratcliffe is trending, the Manchester United part-owner has said that the UK has been colonised by immigrants and they are draining resources from the state.



Here's the video from @SkyNews. pic.twitter.com/h2ecli14Oo — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 11, 2026

«Δεν αντέχεις οικονομικά… δεν μπορείς να έχεις μια οικονομία με 9 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν με επιδόματα και τεράστια επίπεδα μεταναστών να εισέρχονται», είπε. «Το Ηνωμένο Βασίλειο αποικίζεται από μετανάστες, πραγματικά, έτσι δεν είναι; Εννοώ, ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 58 εκατομμύρια το 2020, τώρα είναι 70 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει 12 εκατομμύρια άνθρωποι».

Στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) υποδεικνύουν ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι λανθασμένος. Η ONS εκτίμησε ότι ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 67 εκατομμύρια το 2020 και η τελευταία φορά που βρισκόταν κοντά στα 58 εκατομμύρια ήταν το έτος 2000.

Η κριτική του Ράτκλιφ για τον αριθμό των ανθρώπων που λαμβάνουν επιδόματα έρχεται λίγο αφότου η κυβέρνηση χορήγησε επιχορήγηση 120 εκατομμυρίων λιρών στην Ineos —την εταιρεία χημικών στην οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό η περιουσία του των 17 δισεκατομμυρίων λιρών— προκειμένου να προστατευθούν 500 θέσεις εργασίας.

Πολιτικές παρεμβάσεις και Brexit

Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος μετέφερε τη φορολογική του έδρα στο Μονακό το 2020, συνηθίζει να παρεμβαίνει στην πολιτική, έχοντας υποστηρίξει σθεναρά το Brexit και έχοντας ασκήσει πιέσεις κατά των «πράσινων» φόρων και υπέρ της τεχνικής του fracking (υδραυλική ρωγμάτωση).

Στη συνέντευξη, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνόδου Βιομηχανίας στην Αμβέρσα, συνέκρινε τις επιδόσεις του Κιρ Στάρμερ με τον ηγέτη του κόμματος Reform, Νάιτζελ Φάρατζ, τον οποίο δήλωσε ότι συνάντησε πρόσφατα και τον περιέγραψε ως «έξυπνο άνθρωπο».

«Δεν ξέρω αν είναι απλώς ο κρατικός μηχανισμός που δεν επέτρεψε στον Κιρ να το κάνει, ή αν είναι ίσως πολύ ευγενικός… Εννοώ, ο Κιρ είναι καλός άνθρωπος. Τον συμπαθώ, αλλά είναι μια δύσκολη δουλειά και νομίζω ότι πρέπει να κάνεις κάποια δύσκολα πράγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να το επαναφέρεις σε τροχιά», δήλωσε για τον Στάρμερ.

Για τον Φαράτζ πιστεύει ότι «είναι ένας έξυπνος άνθρωπος και νομίζω ότι έχει καλές προθέσεις. Αλλά με έναν τρόπο, θα μπορούσες να πεις ακριβώς το ίδιο για τον Κιρ όταν ανέλαβε. Νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος που είναι διατεθειμένος να είναι αντιδημοφιλής για ένα χρονικό διάστημα για να λύσει τα μεγάλα ζητήματα».

Παραλληλισμός με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ράτκλιφ συνέκρινε τις αλλαγές που έκανε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ -συμπεριλαμβανομένων των μαζικών απολύσεων και της πρόσληψης και επακόλουθης απόλυσης του Ρουμπέν Αμορίμ- με τη διακυβέρνηση της χώρας. Δήλωσε στο Sky News ότι υπήρξε «αντιδημοφιλής», αλλά ότι οι αλλαγές αρχίζουν να αποδίδουν.

«Έχετε όμως όλα τα ίδια ζητήματα με τη χώρα. Αν θέλετε πραγματικά να αντιμετωπίσετε τα κύρια ζητήματα της μετανάστευσης και των ανθρώπων που επιλέγουν να παίρνουν επιδόματα αντί να εργάζονται για να ζήσουν», είπε, η κυβέρνηση «θα πρέπει να κάνει κάποια πράγματα που είναι αντιδημοφιλή και να δείξει θάρρος».

Πηγή: skai.gr

