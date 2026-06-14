Η «κυρία» του λιμανιού της Κω ξαναζωντανεύει: Η Villa Brunetti σε μία νέα εποχή

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Κω. Η Villa Brunetti, που τα τελευταία χρόνια στεκόταν σιωπηλή σε προνομιακή θέση στο παραλιακό μέτωπο της πόλης της Κω, ετοιμάζεται να αποκτήσει ξανά ζωή, σηματοδοτώντας την επανασύνδεση του τόπου με ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του.

Η επιβλητική βίλα δεσπόζει από το 1936 στον αστικό ιστό της πόλης και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της ιταλικής ρασιοναλιστικής αρχιτεκτονικής που διασώζονται στο νησί. Παρά το πέρασμα του χρόνου, διατηρεί αναλλοίωτα τα βασικά αρχιτεκτονικά της χαρακτηριστικά, αποτελώντας ένα σπάνιο μνημείο της ιταλικής περιόδου στα Δωδεκάνησα.

Η τελευταία βίλα της ιταλοκρατίας

«Είναι η τελευταία βίλα από την εποχή της ιταλοκρατίας που έχει απομείνει στην Κω», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο συγγραφέας και ψυχίατρος Κωνσταντίνος Κογιόπουλος, ο οποίος εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ερευνά και καταγράφει την ιστορία της Κω και των Δωδεκανήσων.

Όπως εξηγεί, πολλά από τα εμβληματικά κτίρια εκείνης της εποχής χάθηκαν μεταπολεμικά στο όνομα της τουριστικής ανάπτυξης.

«Η Villa Menasce, το μεγαλύτερο και πιο αρχοντικό σπίτι που χτίστηκε ποτέ επί ιταλοκρατίας, δεν υπάρχει πια. Το ίδιο και η βίλα Βασιλειάδη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από την ιταλική διοίκηση στο ελληνικό Δημόσιο

Η Villa Brunetti χτίστηκε για τον Alessandro Antonio Brunetti (Αλεσάντρο Αντόνιο Μπρουνέτι) γιατρό και υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ιταλικής διοίκησης, ο οποίος διετέλεσε και ποδεστάς (δήμαρχος) της Κω κατά την περίοδο της ιταλοκρατίας.

Η ανέγερσή της ανατέθηκε στην εταιρεία Giorgio Vanvacas σε οικόπεδο 420 τετραγωνικών μέτρων, σε προνομιακή θέση στο σημείο συνάντησης δύο δρόμων, εκεί όπου πριν από τον καταστροφικό σεισμό του 1933 βρισκόταν το μουσουλμανικό νεκροταφείο της πόλης.

«Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, το κτίριο πέρασε στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου. Κατά καιρούς φιλοξένησε το ΠΙΚΠΑ, ενώ από τη δεκαετία του 1970 στέγασε τη διοίκηση της 80 ΑΔΤΕ (σ.σ. Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής)», αναφέρει ο κ. Κογιόπουλος.

Η αποχώρηση των υπηρεσιών της ταξιαρχίας σηματοδότησε και την εγκατάλειψή του και παρά τις κατά καιρούς προτάσεις για τη μετατροπή του σε μουσείο ή πολιτιστικό κέντρο, η βίλα παρέμεινε για χρόνια κλειστή και αναξιοποίητη, θα προσθέσει.

Ένα «κτίριο-φάντασμα» που επιστρέφει στη ζωή

Το 2019, το ακίνητο περιήλθε στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), διατηρώντας ωστόσο τη θέση του ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της παραλιακής ζώνης της Κω.

«Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα κτίριο-φάντασμα που τώρα θα ξαναπάρει ζωή», σημειώνει ο Κωνσταντίνος Κογιόπουλος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διάσωσης και επανάχρησης ενός κτιρίου που αποτελεί ζωντανό μάρτυρα της ιστορίας του νησιού.

Όπως λέει χαρακτηριστικά, «ο μικρός μας τόπος, το νησί της Κω, έχει ιστορία δυσανάλογη του μεγέθους του».

Ένα ξεχωριστό αρχιτεκτονικό αποτύπωμα

Η ιδιαίτερη θέση του οικοπέδου καθόρισε και τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της Villa Brunetti. Το κτίριο αναπτύσσεται σε δύο ορόφους με έντονη γωνιακή διάταξη, ενώ ο σχεδιασμός του βασίζεται σε εναλλαγές ελλειπτικών και ημικυκλικών όγκων που δημιουργούν ένα σύνθετο παιχνίδι κοιλοτήτων και κυρτοτήτων.

Τα μικρά μπαλκόνια με τα σωληνωτά κιγκλιδώματα και η κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα με επίχρισμα συμπληρώνουν την ιδιαίτερη αισθητική ταυτότητα του κτιρίου.

Η νέα εποχή

Η επανεκκίνηση της Villa Brunetti παίρνει πλέον συγκεκριμένη μορφή. Πέρυσι, η ΕΤΑΔ προκήρυξε διαγωνισμό για τη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου και πρόσφατα ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ.

Η οικονομική προσφορά έφτασε τις 85.000 ευρώ ετησίως, έναντι τιμής εκκίνησης 17.300 ευρώ, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε στα 16 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ακόμη οκτώ.

«Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μας αποκτά πραγματική αξία όταν συνδυάζει την αναπτυξιακή προοπτική με τον σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητα κάθε τόπου», είχε σχολιάσει η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου.

Για την Κω, η επαναλειτουργία της Villa Brunetti δεν αποτελεί απλώς μια επένδυση. Είναι η διάσωση ενός κομματιού της συλλογικής μνήμης και η ευκαιρία ένα ιστορικό τοπόσημο να επιστρέψει στο παρόν, συνδέοντας το παρελθόν με το μέλλον του νησιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.