Ο Σερ Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» όταν ερωτήθηκε για τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αλλά απέφυγε να πει αν ο πρώην πρίγκιπας θα έπρεπε να παρουσιαστεί εθελοντικά στη βρετανική αστυνομία.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα της αστυνομίας, εκείνοι θα διεξάγουν τις δικές τους έρευνες, αλλά μία από τις βασικές αρχές του συστήματός μας είναι ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και κανείς δεν είναι υπεράνω αυτού», δήλωσε στο BBC.

«Είναι μια πολύ σημαντική αρχή της χώρας μας... και πρέπει να εφαρμοστεί σε αυτή την περίπτωση με τον ίδιο τρόπο που θα εφαρμοζόταν σε οποιαδήποτε άλλη», πρόσθεσε.

Η αστυνομία εξετάζει επί του παρόντος καταγγελίες εναντίον του Άντριου, ο οποίος τις αρνείται κατηγορηματικά. Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι εάν οι βουλευτές στο Κοινοβούλιο επιθυμούσαν μια συζήτηση για τις διασυνδέσεις του Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο ίδιος «δεν θα στεκόταν εμπόδιο».

Νέα στοιχεία από τα αρχεία Έπσταϊν

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού αποτελούν την τελευταία εξέλιξη μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων αρχείων που αποκαλύπτουν τη στενή σχέση του πρώην πρίγκιπα με τον Έπσταϊν. Η τελευταία δέσμη εγγράφων τον περασμένο μήνα περιελάμβανε φωτογραφίες του να γονατίζει στα τέσσερα πάνω από μια γυναίκα που βρισκόταν στο έδαφος, ενώ άλλα αρχεία αναφέρονται επανειλημμένα στο όνομά του.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ αξιολογεί καταγγελίες, που αναφέρθηκαν αρχικά από το BBC, ότι μια δεύτερη γυναίκα εστάλη στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Έπσταϊν για σεξουαλική επαφή με τον Άντριου.

Η συνάντηση φέρεται να συνέβη στην κατοικία του πρώην πρίγκιπα, το Royal Lodge, το 2010. Η γυναίκα, η οποία δεν είναι Βρετανίδα, ήταν τότε περίπου 20 ετών.

Ο δικηγόρος της γυναίκας, Μπραντ Έντουαρντς, δήλωσε ότι αφού πέρασε τη νύχτα με τον Άντριου, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι της προσφέρθηκε τσάι και μια ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Κατηγορίες για διαρροή κρατικών μυστικών

Ξεχωριστά, η αστυνομία εξετάζει εάν υπάρχουν βάσεις για έρευνα κατά του Άντριου για ύποπτη παράβαση καθήκοντος και παραβίαση υπηρεσιακών απορρήτων. Τα πρόσφατα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φαίνεται να δείχνουν ότι ο πρώην πρίγκιπας προωθούσε ευαίσθητα κυβερνητικά έγγραφα και εμπορικές πληροφορίες στον καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων, Τζέφρι Έπσταϊν.

Στη συνέντευξή του την Πέμπτη, ο Στάρμερ επανέλαβε ότι ο Άντριου θα έπρεπε να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ: «Οποιοσδήποτε έχει οποιαδήποτε πληροφορία θα πρέπει να καταθέσει. Είτε πρόκειται για τον Άντριου είτε για οποιονδήποτε άλλον».

Η τρέχουσα κατάσταση των ερευνών

Μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών και της αλληλογραφίας, ο πρώην πρίγκιπας μετακόμισε από το σπίτι του στο Ουίνδσορ, στο κτήμα Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ.

Εννέα αστυνομικές δυνάμεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσαν ότι αξιολογούν αν θα ξεκινήσουν έρευνες για καταγγελίες που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία διεξάγει «αρχικές έρευνες» σχετικά με καταγγελίες για τους αστυνομικούς προστασίας που ήταν παλαιότερα αποσπασμένοι στον Άντριου. Υπάρχουν υποψίες ότι μέλη της υπηρεσίας προστασίας (RaSP) μπορεί να «έκλεισαν εσκεμμένα τα μάτια» κατά τη διάρκεια επισκέψεων στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν.

Η πίεση αυξάνεται για να καταθέσει ο Άντριου στις ΗΠΑ. Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε καταθέσει αγωγή εναντίον του το 2021 (η οποία διευθετήθηκε εξωδικαστικά έναντι περίπου 12 εκατομμυρίων λιρών), αφαίρεσε τη ζωή της πέρυσι. Ο Άντριου συνεχίζει να αρνείται ότι την εξανάγκασε σε σεξουαλική επαφή όταν εκείνη ήταν 17 ετών.

