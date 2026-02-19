Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών ότι από την ερχόμενη Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, οι κάτοχοι διπλής υπηκοότητας θα πρέπει να επιδεικνύουν βρετανικό διαβατήριο κατά το ταξίδι τους προς το Ηνωμένο Βασίλειο, ή εναλλακτικά να εξασφαλίσουν ένα πιστοποιητικό με κόστος 589 λιρών (673 ευρώ).

Προς το παρόν, οι συγκεκριμένοι ταξιδιώτες μπορούν να εισέρχονται στη χώρα χρησιμοποιώντας είτε το βρετανικό είτε το διαβατήριο της άλλης χώρας.

Ο νέος κανονισμός θα ισχύει για όλους τους Βρετανούς πολίτες με διπλή υπηκοότητα, ανεξάρτητα από το πού διαμένουν, ενώ έχουν ήδη δοθεί οδηγίες στις αεροπορικές εταιρείες να απαγορεύουν την επιβίβαση σε όσους πολίτες με διπλή υπηκοότητα δεν διαθέτουν βρετανικό διαβατήριο.

Η Ένωση Βρετανών Τουριστικών Πρακτόρων (Abta) ανέφερε ότι η αλλαγή αυτή προκαλεί «σημαντική σύγχυση και αβεβαιότητα» και πρότεινε στο υπουργείο εσωτερικών την καθιέρωση μιας μεταβατικής περιόδου. Αυτό θα επέτρεπε στους πολίτες με διπλή υπηκοότητα να ταξιδέψουν εφόσον διαθέτουν «εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία» της βρετανικής τους υπηκοότητας.

Πολίτες που επηρεάζονται από το μέτρο δήλωσαν σύμφωνα με τους Times ότι οι νέοι κανόνες τους κάνουν να νιώθουν «πολίτες δεύτερης κατηγορίας», καθώς θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση από τους ξένους υπηκόους.

Ο Λιουκ Πέδερμπριτζ, διευθυντής δημοσίων υποθέσεων της Abta, τόνισε: «Υπάρχει σημαντική σύγχυση και αβεβαιότητα γύρω από τους νέους κανόνες που αφορούν τις ETA, ειδικά για τους Βρετανούς πολίτες με διπλή υπηκοότητα που θα επιστρέψουν από ταξίδια στο εξωτερικό τις επόμενες εβδομάδες. Αν και η συμβουλή της κυβέρνησης για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι να αποκτήσουν είτε διαβατήριο είτε πιστοποιητικό για ταξίδια μετά τις 25 Φεβρουαρίου, είναι σαφές ότι θα χρειαστεί μια περίοδος κατά την οποία οι μεταφορείς θα πρέπει να επιτρέπουν την επιβίβαση με εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία».

Από την πλευρά του το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών αναγνώρισε ότι πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή για τις εταιρείες και τους ταξιδιώτες, ωστόσο διευκρίνισε ότι έχει ξεκαθαρίσει τους κανόνες για τους Βρετανούς πολίτες με διπλή υπηκοότητα.



