Το Ηνωμένο Βασίλειο άνοιξε προξενικό γραφείο στη Λβιβ

Το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε στο άνοιγμα προξενικού γραφείου στη Λβιβ, επεκτείνοντας το διπλωματικό του αποτύπωμα στην Ουκρανία στο πλαίσιο της «εκατονταετούς εταιρικής σχέσης» των δύο χωρών.

Η παρουσία στη δυτική πλευρά της χώρας αναμένεται σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες συνεργασίας με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, ενισχύοντας τους δεσμούς στους τομείς της εκπαίδευσης και της οικονομικής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση των εμπορικών σχέσεων και στη στήριξη του τεχνολογικού κλάδου της Ουκρανίας.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση ενός νέου πακέτου συστημάτων αεράμυνας για την Ουκρανία, αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων λιρών. Στους επόμενους μήνες, το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να παραδώσει επιπλέον 1.200 πυραύλους αεράμυνας και 200.000 βλήματα πυροβολικού.

Αναφερόμενη στο γεγονός, η υπουργός εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε: «Το επίσημο άνοιγμα του γραφείου μας στη Λβιβ είναι σύμβολο της διαρκούς δέσμευσής μας προς την Ουκρανία. Θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας ενάντια στην εισβολή του Πούτιν και επιθυμούμε να αυξήσουμε τους εμπορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με ολόκληρη τη χώρα».

Το νέο γραφείο θα λειτουργήσει ως κόμβος για την ευκολότερη πρόσβαση σε επιχειρήσεις της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τα αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά προγράμματα της βρετανική πρεσβείας.



