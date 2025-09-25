Στάρμερ: «Γελοίες» οι κατηγορίες Τραμπ κατά του Σαντίκ Καν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε «γελοίες» τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά του δημάρχου Λονδίνου Σαντίκ Καν, στην πιο αιχμηρή μέχρι σήμερα τοποθέτησή του απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε μια μακροσκελή ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Βρετανίας και άλλων συμμάχων, χαρακτηρίζοντας τον μουσουλμάνο δήμαρχο της βρετανικής πρωτεύουσας «απαράδεκτο» και διατυπώνοντας ψευδώς τον ισχυρισμό ότι εισάγει τον ισλαμικό νόμο (σαρία) στο Λονδίνο. Το επεισόδιο ήρθε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Βρετανία κατά την οποία φιλοξενήθηκε από τον βασιλιά Κάρολο, ενώ είχε συνάντηση και με τον Κιρ Στάρμερ.

«Υπάρχουν πολλά στα οποία συμφωνώ με τον πρόεδρο Τραμπ. Τα πάμε καλά, είχαμε μια καλή συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, αλλά σε αυτό διαφωνώ μαζί του», δήλωσε ο Στάρμερ στο ITV London την Πέμπτη. «Τα σχόλια περί σαρία ήταν γελοία», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό «ανοησία».

Μέχρι στιγμής, ο Στάρμερ είχε επιλέξει να διαχειριστεί τη σχέση του με τον Τραμπ με διπλωματία, προσέγγιση με την οποία είχε καταφέρει να κερδίσει ία καλύτερη συμφωνία για τους δασμούς σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, η επίθεση του Αμερικανού προέδρου στον Καν, πολιτικό του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος με τη μεγαλύτερη άμεση εκλογική εντολή στη Βρετανία, δεν μπορούσε α μείνει αναπάντητη.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου στον δήμαρχο Σαντίκ Καν. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε έναν μουσουλμάνο σε μια τόσο πολυποίκιλη πόλη». Αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε: «Υπάρχουν ελάχιστα θέματα στα οποία διαφωνούμε, αλλά είμαι ξεκάθαρος: αυτό είναι ένα από αυτά».

Ο Στάρμερ είπε ακόμη ότι την επόμενη φορά που θα μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο θα έχει μια «ειλικρινή συζήτηση». Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό του Καν στο Sky News ότι ο Τραμπ είναι «ρατσιστής», «σεξιστής», «μισογύνης» και «ισλαμοφοβικός», ο Βρετανός πρωθυπουργός απάντησε πως δεν θέλει «να παρασυρθεί σε πόλεμο λέξεων».

Οι δηλώσεις του Στάρμερ ήρθαν έπειτα από σειρά τοποθετήσεων υπουργών του που προσπάθησαν αυτή την εβδομάδα να αποστασιοποιηθούν από τα σχόλια του Τραμπ σε διάφορα ζητήματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικρίνει την Τρίτη και τη μετάβαση της Βρετανίας από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χαρακτηρίζοντας την πολιτική «αυτοκτονία». Ο υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ απάντησε υπερασπιζόμενος τη στρατηγική της χώρας.

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ κάλεσε τους Βρετανούς να «εμπιστεύονται τους γιατρούς και όχι τον πρόεδρο Τραμπ», μετά τον ισχυρισμό του τελευταίου ότι η παρακεταμόλη (Tylenol) συνδέεται με τον αυτισμό όταν λαμβάνεται στην εγκυμοσύνη.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς είπε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλει να ακολουθήσει το αμερικανικό μοντέλο αλλαγής του προγράμματος βίζας για ορισμένους αποφοίτους πανεπιστημίων, αλλά αντίθετα θα το αξιοποιήσει κάνοντας ευκολότερη την είσοδο ειδικευμένων εργαζομένων στη χώρα.

Ο Βρετανός αντιπρόεδρος Ντέιβιντ Λάμι προσπάθησε ωστόσο να κατευνάσει τις ανησυχίες για τις διαφωνίες με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει στη συνεργασία με πολιτικούς αντιπάλους και στην ανάγκη «να διαφωνούμε συμφωνώντας».



