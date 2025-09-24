Επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν χαρακτηρίζοντας τον αμερικανό πρόεδρο, «ρατσιστή, σεξιστή, μισογύνη» και «ισλαμοφοβικό».

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί από τον Καν έρχονται μετά τα «πυρά» που εκτόξευσε εναντίον του ο Τραμπ χαρακτηρίζοντάς τον μεταξύ άλλων «απαίσιο δήμαρχο».

Ο Καν υποστήριξε ότι ο Τραμπ έχει εμμονή μαζί του αφού όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη για να επικρίνει το Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα το Λονδίνο.

«Νομίζω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογυνιστής και ισλαμοφοβικός» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαντίκ Καν ερωτηθείς για την επίθεση που δέχτηκε από τον αμερικανό πρόεδρο. Συνέχισε λέγοντας ότι το κοινό θα «αναρωτιέται τι συμβαίνει με αυτόν τον μουσουλμάνο δήμαρχο που ηγείται μιας φιλελεύθερης, πολυπολιτισμικής, προοδευτικής, επιτυχημένης πόλης που σημαίνει ότι φαίνεται να έχω γίνει εμμονή στο κεφάλι του Ντόναλντ Τραμπ».

«Όταν οι άνθρωποι λένε πράγματα, όταν οι άνθρωποι ενεργούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, όταν οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, πρέπει να τους πιστέψεις», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει επίσης αποδώσει την εγκληματικότητα στο Λονδίνο - η οποία, όπως είπε, ήταν «υπερβολικά υψηλή» - στην ηγεσία του Σερ Σαντίκ.

Τραμπ και Καν έχουν ιστορικό πολιτικής εχθρότητας. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε τον Καν παρόντα στο κρατικό συμπόσιο που παρέθεσε ο Βασιλιάς στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος έχει κατηγορήσει τον Τραμπ ότι «υποδαυλίζει τις φλόγες της διχαστικής πολιτικής» σε ολόκληρο τον κόσμο.

