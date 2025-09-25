Γερμανία: Λιγότερες χορηγήσεις ασύλου το 2025

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι χορηγήσεις ασύλου περιορίστηκαν στο 26,5% από 59% μέχρι 72% την τελευταία τετραετία. Την ίδια στιγμή αυξήθηκαν οι απελάσεις προσφύγων στην Ελλάδα.Το ποσοστό χορήγησης ασύλου στη Γερμανία μειώθηκε στο 26,5% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αυτό προκύπτει από απάντηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε ερώτημα της βουλευτού του κόμματος Η Αριστερά Κλάρα Μπίνγκερ, στο οποίο αναφέρεται η εφημερίδα Neue Osnabrücker Zeitung. Στις αντίστοιχες περιόδους των τελευταίων τεσσάρων ετών, το ποσοστό κυμαινόταν μεταξύ 59% και 72%.



Οι αρχές λαμβάνουν ταχύτερα αποφάσεις

Πηγή: Deutsche Welle

Η αριστερή βουλευτής δήλωσε στην γερμανική εφημερίδα ότι ο περιορισμένος αριθμός των χορηγήσεων ασύλου επιβεβαιώνει την κριτική της Αριστεράς στο πως ορίζονται ασφαλείς χώρες προέλευσης. Λόγω των συνοπτικών διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων ασύλου συμβαίνει συχνά οι αρμόδιες αρχές να μην διακρίνουν την ανάγκη προστασίας. Η Κλάρα Μπίνγκερ επισήμανε επίσης ότι σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ καταγράφονται σε πολλές περιπτώσεις υψηλότερα ποσοστά χορήγησης καθεστώτος προστασίας.Από την απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης προκύπτει επίσης ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους οι γερμανικές δικαστικές αρχές έλαβαν, με 52.000, περισσότερες και ταχύτερες αποφάσεις από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Σχεδόν 9.000 απορριφθείσες, από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (Bamf) αιτήσεις ασύλου, έλαβαν εκ των υστέρων καθεστώς προστασίας τους πρώτους έξι μήνες του 2025 μετά από δικαστική απόφαση ή επανεξέταση του αιτήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Θα ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του πολιτικού κλίματος και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές για το άσυλο», δήλωσε η γερμανίδα βουλευτής στην εφημερίδα.Η Γερμανία απελαύνει περισσότερους πρόσφυγες στην ΕλλάδαΑς σημειωθεί ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους η Γερμανία απέλασε, με 388, περισσότερους πρόσφυγες απ΄ ότι στο παρελθόν στην Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από απάντηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση του κόμματος Η Αριστερά, η οποία βρίσκεται στη διάθεση του γερμανικού Ευαγγελικού Πρακτορείου Ειδήσεων (epd). Ενδεικτικό ότι καθόλη τη διάρκεια του 2024 πραγματοποιήθηκαν 220 απελάσεις από τη Γερμανία στην Ελλάδα.Πηγή: DLF, epd, Spiegel Online

