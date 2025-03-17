«Σχεδόν αδύνατο» το έργο των ΜΚΟ στα παλαιστινιακά εδάφη

Η ανησυχία εντείνεται στις τάξεις των εργαζομένων στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που είναι παρούσες στα παλαιστινιακά εδάφη: φοβούνται πως σύντομα, η δουλειά τους θα έχει πλέον γίνει «σχεδόν αδύνατη», αφού τεθούν σε εφαρμογή νέες ρυθμίσεις του Ισραήλ.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τα πράγματα είχαν πάρει «ολισθηρό κατήφορο» αλλά τώρα η κάθοδος είναι ακόμα πιο απότομη, οι ΜΚΟ έχουν συναίσθηση πως η κατάσταση πλέον «είναι απαράδεκτη», συνόψισε ανώτερη αξιωματούχος διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Το στέλεχος αυτό ζήτησε να μην κατονομαστεί, όπως και αρκετοί άλλοι εργαζόμενοι σε ΜΚΟ που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, επειδή φοβούνται ότι θα υποστούν αντίποινα όταν θα πάνε να εργαστούν στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, ή στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο υπό ισραηλινό αποκλεισμό.

«Η δυνατότητα να προσφερθεί βοήθεια με τήρηση των ανθρωπιστικών αρχών στη Λωρίδα της Γάζας, οι περιορισμοί της πρόσβασης στη Δυτική Όχθη (...) Όλα αυτά, αν συνδυαστούν σε κάνουν να σχηματίζεις την εντύπωση πως παρακολουθείς την Αποκάλυψη», είπε.

«Είναι σαν να έχεις πυροσβεστήρα για να αντιμετωπίσεις πυρηνική βόμβα», πρόσθεσε.

Ο λόγος: σχέδια του Ισραήλ για την επιβολή δραστικών μέτρων ελέγχου και περιορισμού των οργανώσεων αυτών, υπό συζήτηση για μήνες αν όχι χρόνια, οδεύουν να επισημοποιηθούν.

Σύμφωνα με τις ΜΚΟ, το COGAT, το ισραηλινό στρατιωτικό όργανο που είναι αρμόδιο για τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, παρουσίασε στα τέλη Φεβρουαρίου σχέδιο για την αναδιοργάνωση της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους.

Οι οργανώσεις επισημαίνουν πως τα μέτρα που εννοεί να θέσει σε εφαρμογή σκοπό έχουν να ενισχυθεί ο ισραηλινός έλεγχος στην ανθρωπιστική βοήθεια, ειδικά με τη δημιουργία κέντρων του στρατού όπου θα γίνεται επαλήθευση όλης της εφοδιαστικής και ανθρώπινης αλυσίδας, από τους εργαζόμενους σε ΜΚΟ ως τους ωφελούμενους.

«Από την άποψη του εφοδιαστικού ελέγχου, είναι σχεδόν αδύνατο», καταγγέλλει μέλος μη κυβερνητικής οργάνωσης που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες, διερωτώμενο αν μπορεί και κατά πόσο είναι δεοντολογικά σωστό να δηλώνεται ποιος πήρε ποιο φάρμακο.

Ο διακηρυγμένος στόχος, σύμφωνα με τις ΜΚΟ και για να δικαιολογηθεί η συνέχιση της παρουσίας του στρατού, είναι να αποτρέπονται οι λεηλασίες και να μην πέφτει η βοήθεια στα χέρια των ένοπλων οργανώσεων.

Ωστόσο, οι ΜΚΟ θεωρούν πως οι λεηλασίες είναι πλέον περιθωριακές και για να αποφεύγονται πρέπει να αυξηθούν οι παραδόσεις — την ώρα που το Ισραήλ εμποδίζει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας από τη 2η Μαρτίου.

Το COGAT «θεωρεί δεδομένο ότι η Χαμάς αναδημιουργείται χάρη στην ανθρωπιστική βοήθεια», σημείωσε αξιωματούχος ευρωπαϊκής ΜΚΟ, όμως «αυτό είναι ψευδές, και δεν εφοδιάζεται με ρουκέτες και πυραύλους χάρη στην ανθρωπιστική βοήθεια».

Το ζητούμενο για το Ισραήλ είναι να αποκτήσει «περισσότερο έλεγχο» στην περιοχή αυτή, συνοψίζει.

Το COGAT δεν έχει διευκρινίσει, σύμφωνα με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, πότε θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες. Η υπηρεσία δεν απάντησε όταν της ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Κυβερνητική οδηγία που τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάρτιο ορίζει εξάλλου νέο πλαίσιο όσον αφορά την καταχώρηση στα ισραηλινά μητρώα μη κυβερνητικών οργανώσεων που βοηθούν Παλαιστίνιους.

Επιβάλλει να δίνονται σωρεία δεδομένων για τους εργαζομένους και ταυτόχρονα δίνει στο Ισραήλ το δικαίωμα να απορρίπτει όποιους κρίνει πως συνδέονται με την «απονομιμοποίησή» του.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, ουδεμία άδεια εργασίας δόθηκε για αλλοδαπούς εργαζομένους τους μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Καθημερινά, οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα παλαιστινιακά εδάφη λένε πως είναι αντιμέτωπες με πάρα πολλές δυσκολίες.

Και τουλάχιστον 387 εργαζόμενοί τους σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023, «ορισμένοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους», εκτίμησε πρόσφατα ο ΟΗΕ.

«Στις τάξεις της ανθρωπιστικής κοινότητας με την ευρεία έννοια, γίνεται διάλογος για το μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε μένοντας πιστοί στις αρχές μας», ιδίως αυτές της ανεξαρτησίας και της μη διάκρισης μεταξύ των ωφελούμενων, εξήγησε ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), που πρόσφατα απαγορεύτηκε στο Ισραήλ, προσθέτοντας πως πρόκειται για «υγιή» διάλογο.

«Πρέπει να σχηματίσουμε μέτωπο για να εναντιωθούμε», προτείνει από την πλευρά του ο Αμτζάντ Σάουα, διευθυντής του δικτύου παλαιστινιακών οργανώσεων PNGO, εκτιμώντας πως σκοπός των νέων μέτρων δεν είναι κανένας άλλος παρά η «απαλλαγή (του Ισραήλ) από κάθε ευθύνη».

Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στο πεδίο, κρίνει ότι ο τομέας αντιμετωπίζει πλέον «υπαρξιακή απειλή» και θυμίζει πως «παίζονται ανθρώπινες ζωές».

«Ξεπεράστηκε μια κόκκινη γραμμή», πλειοδοτεί η αξιωματούχος διεθνούς ΜΚΟ.

Άλλοι είναι διχασμένοι. «Αν αντιταχτείς, θα χρεωθείς αντισημιτισμό», τονίζει εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση του τομέα της υγείας — και «με δεδομένες τις ανάγκες (των Παλαιστίνιων), θέσεις αρχής» δεν χωρούν.

Και άλλοι τονίζουν πως οι όροι παραμένουν ακόμη εντελώς αόριστοι, αλλά διερωτώνται, παρ’ όλ’ αυτά, όπως ο περιφερειακός επικεφαλής μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, αν «στην πράξη, με αυτό το άκρως περιοριστικό πλαίσιο, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε;»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

