«Η Ρωσία δε θέλει την ειρήνη» κρίνοντας από τους όρους που θέτει για την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Καλωσορίζουμε τις συνομιλίες που έγιναν στην Τζέντα. Τώρα πρέπει να δούμε τους όρους που παρουσιάζει η Ρωσία - η μπάλα είναι στο γήπεδό της», δήλωσε η Κάγια Κάλας, σημειώνοντας ότι «οι όροι που θέτει η Ρωσία δείχνουν ότι δεν θέλει την ειρήνη». Όπως είπε, οι όροι που θέτει οι Ρωσία αποτελούν τους απώτερους στόχους που θέλει να επιτύχει μέσα από τον πόλεμο.

Μετά την καθιερωμένη ανταλλαγή απόψεων με τον Ουκρανό ομόλογό τους Αντρίι Σιμπίχα, μέσω τηλεδιάσκεψης, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα εξετάσουν τη νέα πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για νέα στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας εντός του 2025, αξίας τουλάχιστον 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα ανέλθει σε 40 δισ. ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες της Ουκρανίας.

«Υπάρχει ευρεία πολιτική στήριξη γι'αυτή την πρόταση και αυτό είναι θετικό, αλλά υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες για τις οποίες θα πρέπει να εργαστούμε», δήλωσε η Κάγια Κάλας, σημειώνοντας ότι το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί και με τους υπουργούς Άμυνας.

Προκειμένου να παρακάμψει ένα πιθανό ουγγρικό βέτο, η Ύπατη Εκπρόσωπος προτείνει «έναν συνασπισμό των πρόθυμων» με κράτη μέλη που είναι έτοιμα να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τρίτων χωρών. Οι δεσμεύσεις θα πρέπει να παραληφθούν έως τις 30 Απριλίου. Κάθε χώρα θα συνεισφέρει ανάλογα με το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημά της, είτε σε μετρητά είτε απευθείας σε είδος. Τα απροσδόκητα κέρδη 1,9 δισεκατομμυρίου ευρώ από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα συμπεριληφθούν επίσης στο τελικό ποσό.

Η πρόταση αυτή της Κάγια Κάλας αναμένεται να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 20ής Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

