Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι παραμένει δεσμευμένος στην απόφασή του να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της χώρας του στο 2,5% του ΑΕΠ και θα το πράξει τηρώντας τους δημοσιονομικούς κανόνες της κυβέρνησής του, αφού επαναξιολογήσει την αμυντική στρατηγική.

«Δεσμεύομαι σε αυτό το 2,5% αλλά θα πρέπει να προηγηθεί η επαναξιολόγηση», είπε ο Στάρμερ. Οι Εργατικοί σχεδιάζουν να επανεξετάσουν τις αμυντικές δυνατότητες της Βρετανίας.

Ο Στάρμερ σχολίασε επίσης ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ είναι μια ευκαιρία για τους Συμμάχους να ενισχύσουν την αποφασιστικότητά τους απέναντι στη Ρωσία ενώ τόνισε ότι είναι σημαντικό να επαναδεσμευτούν ότι θα στηρίξουν την Ουκρανία.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγο μετά την αναχώρηση του Στάρμερ για τη σύνοδο κορυφής της Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

