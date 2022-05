Να στηρίξει τη Μόουζες Ίνκγραμ, την ηθοποιό που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Πολέμου των Άστρων Obi-Wan Kenobi, έσπευσε η εταιρεία που διαχειρίζεται το franchise, αφότου η Ίνγκραμ αποκάλυψε ότι έχει λάβει εκατοντάδες ρατσιστικά μηνύματα και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Το Star Wars έγραψε στο Twitter ότι ήταν «υπερήφανο που υποδέχθηκε» την Ίνγκραμ, η οποία μόλις έκανε το ντεμπούτο της ως Ρίβα στη νέα σειρά της πλατφόρμας Disney+.



«Είμαστε περήφανοι που υποδεχόμαστε την Moses Ingram στην οικογένεια του Star Wars και είμαστε ενθουσιασμένοι που ξετυλίγεται η ιστορία της Reva. Αν κάποιος σκοπεύει να την κάνει να νιώσει με οποιονδήποτε τρόπο ανεπιθύμητη, ένα μόνο έχουμε να πούμε: αντιστεκόμαστε» τόνισε χαρακτηριστικά το Star Wars, και πρόσθεσε:



«Υπάρχουν περισσότερα από 20 εκατομμύρια νοήμονα είδη στον γαλαξία του Star Wars, μην επιλέγετε να είστε ρατσιστές».



Η Ίνγκραμ ανάρτησε πολλά παραδείγματα ρατσιστικών μηνυμάτων και σχολίων στο Instagram, σημειώνοντας ότι έχει λάβει εκατοντάδες μηνύματα, μερικά από τα οποία περιελάμβαναν τη λέξη N.



«Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει κανείς για αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει κανείς για να σταματήσει αυτό το μίσος», είπε, σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στις ιστορίες της στο Instagram.



«Αυτό που με ενοχλεί είναι... αυτό το συναίσθημα, τύπου ότι απλά πρέπει να σκάσω και να το δεχθώ, απλά πρέπει να χαμογελάσω και να το αντέξω. Και δεν είμαι φτιαγμένη έτσι», συνέχισε.



«Ευχαριστώ τους ανθρώπους που εμφανίζονται για μένα στα σχόλια και στα μέρη που δεν πρόκειται να βάλω τον εαυτό μου. Και σε όλους τους υπόλοιπους, είστε όλοι περίεργοι».

We are proud to welcome Moses Ingram to the Star Wars family and excited for Reva’s story to unfold. If anyone intends to make her feel in any way unwelcome, we have only one thing to say: we resist. pic.twitter.com/lZW0yvseBk