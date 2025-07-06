Για την στήριξη της Γερμανίας στην υπεράσπιση της ελευθερίας της Λιθουανίας διαβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, κατά την διάρκεια επίσκεψής του στο Βίλνιους για την εθνική εορτή της χώρας.

«Με την τοποθέτηση μιας γερμανικής ταξιαρχίας στη Λιθουανία, δίνουμε μια διαρκή υπόσχεση: Η ασφάλειά σας είναι και δική μας ασφάλεια. Όποιος υπερασπίζεται τη Λιθουανία, υπερασπίζεται την Ευρώπη και υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες», δήλωσε ο κ. Σταϊνμάιερ, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ονομαστικά την Ρωσία.

Η επίσκεψη του γερμανού προέδρου περιλαμβάνει ακόμη συνάντηση με τους στρατιώτες που υπηρετούν στην 45η Ταξιαρχία Τεθωρακισμένων της Bundeswehr, η οποία σταθμεύει στην Λιθουανία με αποστολή την εγκατάσταση γερμανικής μονάδας μάχης. Έως το τέλος του 2027 στην Λιθουανία θα βρίσκονται περίπου 5000 στρατιώτες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και της προστασίας της Λιθουανίας από ενδεχόμενη επίθεση της Ρωσίας. Η χώρα συνορεύει με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Ο λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα από την πλευρά του περιέγραψε την γερμανική ταξιαρχία ως «ισχυρό μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και ευθύνης» και ευχαρίστησε τον κ. Σταϊνμάιερ για την αποφασιστικότητα της Γερμανίας να σταθεί στο πλευρό της Λιθουανίας στα σύνορα της Ευρώπης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

