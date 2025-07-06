Επιφυλάξεις νομιμότητας για την «αυτοάμυνα» του Ισραήλ

Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν — και συνεπακόλουθα της αμερικανικής παρέμβασης — διατυπώνει σε πρόσφατη έκθεσή της η Επιστημονική Υπηρεσία της Bundestag. Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa έφερε στη δημοσιότητα το περιεχόμενο της έκθεσης, η οποία, αν και μη δεσμευτική, διαθέτει βαρύνουσα σημασία τόσο για τη διεθνή κοινότητα όσο και για την κυβέρνηση του Βερολίνου, που παραδοσιακά στηρίζει το Ισραήλ.

Αρνητική εκτίμηση για νόμιμη αυτοάμυνα

Η έκθεση επικαλείται τη θέση της συντριπτικής πλειοψηφίας κορυφαίων ειδικών στο διεθνές δίκαιο, οι οποίοι καταλήγουν πως δεν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 51 του Χάρτη του ΟΗΕ περί νόμιμης αυτοάμυνας. Ειδικότερα, τονίζει πως υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για τη νομική βάση των ισραηλινών ενεργειών.

Το περιεχόμενο της 54σέλιδης έκθεσης

Σύμφωνα με τα πορίσματα της Επιστημονικής Υπηρεσίας, το Ισραήλ όφειλε να παρουσιάσει σαφή στοιχεία και αποδείξεις ότι το Ιράν βρισκόταν στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του πυρηνικού του προγράμματος — και μάλιστα με αποδεδειγμένη πρόθεση χρήσης του κατά του Ισραήλ. Επιπλέον, θα έπρεπε να τεκμηριώσει ότι η επίθεση με κωδική ονομασία «Rising Lion» αποτελούσε το έσχατο μέσο αποτροπής.

Η έκθεση, που συντάχθηκε κατόπιν αιτήματος του βουλευτή της Αριστεράς Ούλριχ Τόντεν, σημειώνει χαρακτηριστικά ότι υπάρχει σχεδόν ομοφωνία μεταξύ των νομικών πως η επιχειρηματολογία του Ισραήλ είναι ανεπαρκής. Επιπλέον, επισημαίνει πως εάν η επίθεση της 13ης Ιουνίου δεν θεωρηθεί νόμιμη βάσει διεθνούς δικαίου, τότε και η αμερικανική παρέμβαση της 22ας Ιουνίου στερείται δικαιολογητικής βάσης, καθώς μόνο μέσω της νομιμότητας της αρχικής ενέργειας μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη και η επακόλουθη στήριξη.

Προειδοποίηση για κατάχρηση και υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Η έκθεση προειδοποιεί ακόμη για τον κίνδυνο κατάχρησης του δικαιώματος στη «νόμιμη αυτοάμυνα», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των υφιστάμενων κανόνων διεθνούς δικαίου και να δικαιολογήσει παράνομες ενέργειες βίας.

Σύμφωνα με την ανάλυση των εμπειρογνωμόνων, αποκλείεται — με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία — να υπήρχαν πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, που δεν έχουν αποκαλυφθεί. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη τέτοιων πληροφοριών, το Ισραήλ παραμένει υποχρεωμένο να τεκμηριώσει νομικά τις στρατιωτικές του ενέργειες κατά του Ιράν.

Η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Bundestag, ημερομηνίας 3 Ιουλίου, συντάχθηκε στο πλαίσιο των υποστηρικτικών διαδικασιών για το κοινοβουλευτικό έργο, μετά από σχετικό αίτημα βουλευτή, όπως επισημαίνει το περιοδικό Der Spiegel.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.