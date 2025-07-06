Επίθεση από ισραηλινούς εποίκους δέχθηκαν μέλη τηλεοπτικού συνεργείου της Deutsche Welle στην Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής υπηρεσίας. Την εγγύηση της ασφάλειας του προσωπικού των ΜΜΕ ζήτησε η γερμανική κυβέρνηση.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, όταν μια ανταποκρίτρια από το γραφείο της DW στην Ιερουσαλήμ και ένας εικονολήπτης λιθοβολήθηκαν και καταδιώχθηκαν από ισραηλινούς εποίκους κοντά στο χωριό Σιντζίλ, βορείως της Ραμάλα. Από τα κεντρικά γραφεία στην Βόννη ανακοινώθηκε ότι οι συνεργάτες της κατάφεραν να διαφύγουν σώοι και αβλαβείς, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη το αυτοκίνητό τους.

Ο γενικός διευθυντής της Deutsche Welle Πέτερ Λίμπουργκ καταδίκασε την επίθεση εναντίον της δημοσιογράφου και του εικονολήπτη, οι οποίοι, όπως είπε, κάλυπταν προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της βίας των εποίκων. «Απαιτούμε πολύ ξεκάθαρα η ισραηλινή κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των δημοσιογράφων στην Δυτική Όχθη. Η ελευθερία του Τύπου - και κατ' επέκταση η ασφάλεια των δημοσιογράφων - είναι απαραίτητος πυλώνας κάθε δημοκρατίας», δήλωσε ο επικεφαλής της DW. Στο ίδιο πνεύμα, ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ, με ανάρτησή του στο «Χ», δήλωσε ότι οι αναφορές για βίαιες επιθέσεις εποίκων σε ξένους δημοσιογράφους είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. «Η ελευθερία του Τύπου και η ασφάλεια των δημοσιογράφων πρέπει να είναι εγγυημένες. Το έργο τους είναι απαραίτητο, ενόψει της αυξανόμενης βίας των εξτρεμιστών εποίκων», έγραψε ο κ. Ζάιμπερτ.

Διευκρινίσεις για το περιστατικό ζητά η Ένωση Γερμανών Δημοσιογράφων, η οποία καταδίκασε επίσης την επίθεση. Ο πρόεδρος Μίκα Μπόιστερ τόνισε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έχει χρέος να διερευνήσει το περιστατικό και να το χειριστεί δικαστικά: «Δεν μπορεί οι ριζοσπαστικοί έποικοι να κυνηγούν ατιμώρητοι εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό δεν πρέπει να μείνει χωρίς συνέπειες», δήλωσε.

Το Σιντζίλ βρίσκεται στο υπό παλαιστινιακή διοίκηση τμήμα της Δυτικής Όχθης. Στην περιοχή, σύμφωνα με πολλά διεθνή ΜΜΕ, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή συγκέντρωση κατοίκων οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τη βία και τις καταλήψεις γης από ισραηλινούς εποίκους. Πρόσφατα οι ισραηλινές αρχές ανήγειραν στην περιοχή φράχτη, αποκόπτοντας τμήματα του χωριού από τον κεντρικό άξονα βορρά - νότου στην Δυτική Όχθη, την Οδό 60, με αποτέλεσμα κάποιοι να μην μπορούν πλέον να φθάσουν στα χωριά τους και να καταστραφούν πολλές καλλιέργειες τοπικών αγροτών. Εκτός από την Deutsche Welle, στο σημείο βρέθηκαν την Παρασκευή και απεσταλμένοι των New York Times, της Washington Post και του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι οποίοι, όπως ανέφερε η DW, αναγκάστηκαν επίσης να φύγουν λόγω της επίθεσης των εποίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

