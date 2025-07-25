Λογαριασμός
Η Ταϊλάνδη αποδέχεται κατ’ αρχήν πρόταση της Μαλαισίας για κατάπαυση του πυρός με την Καμπότζη

Το υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί την Πνομ Πενχ για συνεχιζόμενες επιθέσεις και προειδοποιεί ότι η εκεχειρία πρέπει να βασιστεί στις συνθήκες επί του πεδίου

Ταϊλάνδη

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή πως συμφωνεί κατ’ αρχήν με την πρόταση της Μαλαισίας για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δυνάμεων της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η εφαρμογή της θα πρέπει να βασιστεί στις «κατάλληλες συνθήκες επί του πεδίου».

«Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι καμποτζιανές δυνάμεις συνέχισαν τις αδιάκριτες επιθέσεις κατά του ταϊλανδικού εδάφους», αναφέρει το υπουργείο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

«Οι ενέργειες της Καμπότζης καταδεικνύουν έλλειψη καλής πίστης και εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο αμάχους», προσθέτει η ανακοίνωση.

