Η Καμπότζη αξίωσε χθες Παρασκευή «άμεση κατάπαυση του πυρός» με την Ταϊλάνδη «άνευ όρων», κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αφιερωμένης στις αιματηρές συγκρούσεις των δυο γειτονικών κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας με αφορμή διένεξη για διεκδικούμενα εδάφη, διά στόματος του μονίμου αντιπροσώπου της στον διεθνή οργανισμό.

«Η Καμπότζη απαίτησε άμεση κατάπαυση του πυρός άνευ όρων και καλέσαμε επίσης να υπάρξει ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης», είπε ο πρεσβευτής της Καμπότζης Τσι Κεβ σε μερικούς δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση, που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

«Πώς μπορούν (σ.σ. οι Ταϊλανδοί) να κατηγορούν εμάς, μικρή χώρα με στρατό που έχει υποτριπλάσιο μέγεθος (από τον δικό τους), που δεν έχει αεροπορία», ότι «επιτεθήκαμε στον μεγάλο γείτονα», διερωτήθηκε.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας «κάλεσε τα δυο μέρη σε αυτοσυγκράτηση –στη μέγιστη αυτοσυγκράτηση– και να βρουν διπλωματική λύση. Αυτό ζητάμε κι εμείς», επέμεινε.

Ουδείς άλλος από τους συμμετέχοντες θέλησε να εκφραστεί.

Η διένεξη για την κυριαρχία σε περιοχές στα σύνορα των δυο βασιλείων της νοτιοανατολικής Ασίας πυροδότησε τις πιο σφοδρές εχθροπραξίες από το 2011, με την ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών, αρμάτων μάχης, στοιχείων του πυροβολικού και χερσαίων στρατευμάτων. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και στις δυο πλευρές της μεθορίου και –με βάση όσα ανακοίνωσαν επισήμως οι αρχές–, τουλάχιστον 16 άνθρωποι, 15 στην Ταϊλάνδη κι ένας στην Καμπότζη, έχασαν τη ζωή τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.