Χαλκ Χόγκαν: Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο με τις τελευταίες δηλώσεις του

Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο της Daily Mail με την τελευταία εμφάνιση του θρύλου της αμερικανικής επαγγελματικής πάλης, του «γίγαντα του κατς» Χαλκ Χόγκαν, ο οποίος πέθανε το πρωί της Πέμπτης από καρδιακή ανακοπή σε ηλικία 71 ετών.



«Πρέπει να πάρω έναν υπνάκο αδελφέ... Πρέπει να πάρω έναν υπνάκο. Είμαι εξαντλημένος... Από το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη, ακόμα μού φέρονται σαν να είμαι ο πρωταθλητής αδελφέ. Είμαι εντελώς εξαντλημένος» τόνισε χαρακτηριστικά ο Χόγκαν ο οποίος λάνσαρε την καινούργια του μπίρα. Στο βίντεο ο 71χρονος δείχνει κουρασμένος και εμφανώς αδυνατισμένος.

Σημειώνεται ότι ο Χόγκαν είχε αντιμετωπίσει σειρά προβλημάτων υγείας, απόρροια του τρόπου ζωής του αλλά και της απαιτητικής ζωής της επαγγελματικής πάλης. Ακόμα και τα τελευταία χρόνια, ο 71χρονος Τέρι Τζιν Μπολία (όπως ήταν το πραγματικό του όνομα) ταξίδευε διαρκώς για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, όπως λέει και ο ίδιος στο βίντεο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.