Στα άκρα οδηγείται η κόντρα Τουρκίας - Ισραήλ, με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν να πυροδοτεί την αντιπαράθεση, αναφέροντας ότι δεν θα διστάσει να εισβάλλει στο Ισραήλ.

«Όπως μπήκαμε στο Καραμπάχ και στη Λιβύη, έτσι θα μπούμε και στο Ισραήλ» ανέφερε σε ομιλία του, σε εκδήλωση του κόμματός του.

Τόσο στο Καραμπάχ, όσο και στη Λιβύη, υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα, τα οποία διαδραματίζουν ρόλο στις εσωτερικές εξελίξεις των δύο περιοχών.

ΥΠΕΞ Ισραήλ: «Ο Ερντογάν ακολουθεί τα βήματα του Σαντάμ Χουσεΐν»

Άμεσα του απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, ο οποίος ανήρτησε στο Χ τη φωτογραφία του Τούρκου προέδρου αλλά και του ιρακινού πρώην προέδρου του Ιράκ, Σαντάμ Χουσέιν, λέγοντας: «Ο Ερντογάν ακολουθεί τα βήματα του Σαντάμ Χουσεΐν και απειλεί να επιτεθεί στο Ισραήλ. Απλά αφήστε τον να θυμηθεί τι συνέβη εκεί και πώς τελείωσε».

Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Όπως τελείωσε ο γενοκτόνος Χίτλερ, έτσι θα τελειώσει και ο γενοκτόνος Νετανιάχου»

Ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ, χαρακτηρίζοντας Χίτλερ τον Νετανιάχου και κάνοντας λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, όπως οι Ναζί.

"Όπως τελείωσε ο γενοκτόνος Χίτλερ, έτσι θα τελειώσει και ο γενοκτόνος Νετανιάχου. Όπως οι γενοκτόνοι Ναζί λογοδότησαν, θα λογοδοτήσουν και αυτοί που προσπάθησαν να καταστρέψουν τους Παλαιστίνιους. Η ανθρωπότητα θα σταθεί στο πλευρό των Παλαιστινίων. Δεν θα καταστρέψετε τους Παλαιστίνιους" αναφέρει η ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.