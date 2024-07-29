Αλγερία: Τρεις «τρομοκράτες» νεκροί από πυρά μελών του στρατού

Μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Αλγερίας σκότωσαν τρεις οπλισμένους «τρομοκράτες» κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο βόρειο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το υπουργείο Άμυνας στο Αλγέρι.

«Στο πλαίσιο του αντιτρομοκρατικού αγώνα, στρατιωτικό απόσπασμα σκότωσε χθες (σ.σ. προχθές Σάββατο) τρεις επικίνδυνους τρομοκράτες», που κατονομάζονται ως «Ντεμπάρ Μπουμεντιέν, Χαμνές Ιμπραήμ και Αλάλι Μοχάμεντ», κατά τη διάρκεια εκκαθαριστικής επιχείρησης στην Ελ Άταφ, στον νομό Άιν Ντέφλα, αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Εντός των ορίων της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δυο τουφέκια εφόδου Καλάσνικοφ και πυρομαχικά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο στρατός της Αλγερίας ανακοινώνει συχνά ότι συνέλαβε ή σκότωσε «τρομοκράτες», κατά την ορολογία που χρησιμοποιούν οι αρχές όταν αναφέρονται σε οπλισμένους ισλαμιστές που παραμένουν ενεργοί παρά το τέλος της εμφύλιας σύρραξης στη χώρα (1992-2002).

Κατά τη διάρκεια αυτής της «μαύρης δεκαετίας» σκοτώθηκαν, κατά επίσημα δεδομένα, κάπου 200.000 άνθρωποι.

Παρά τη συμφωνία ειρήνης και συμφιλίωσης του 2005, που υποτίθεται πως θα επέτρεπε η Αλγερία να γυρίσει τη σελίδα του πολέμου, ένοπλες οργανώσεις συνεχίζουν να εξαπολύουν σποραδικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις Τύπου του υπουργείου Άμυνας, έχουν σκοτωθεί 35 «τρομοκράτες» κι έχουν συλληφθεί άλλοι 256 άνθρωποι που φέρονται να ανήκουν σε ένοπλες ισλαμιστικές οργανώσεις ή στο πλαίσιο επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

