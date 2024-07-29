Πλημμύρες στη Λιβύη: Βαριές ποινές κάθειρξης σε 12 δημόσιους λειτουργούς

Δώδεκα δημόσιοι λειτουργοί αρμόδιοι για τη διαχείριση φραγμάτων στη Λιβύη καταδικάστηκαν να εκτίσουν ποινές κάθειρξης 9 ως 27 χρόνων στο πλαίσιο της έρευνας για τις πολύνεκρες πλημμύρες, ειδικά στη Ντέρνα (ανατολικά), τον περασμένο Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε χθες Κυριακή εισαγγελέας.

Αφού ολοκλήρωσε την έρευνα για την απόδοση ευθυνών όσον αφορά τις καταστροφικές πλημμύρες, «ποινικό δικαστήριο στη Ντέρνα εξέδωσε ετυμηγορία χθες Κυριακή καταδικάζοντας 12 πρόσωπα», ιδίως δημόσιους λειτουργούς «επιφορτισμένους με τη διαχείριση φραγμάτων» στο κράτος της βόρειας Αφρικής, εξήγησαν οι υπηρεσίες της εισαγγελίας.

Οι πέντε από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν να εκτίσουν ποινές από 19 ως 27 χρόνια κάθειρξης και οι υπόλοιποι επτά 9 χρόνια κάθειρξης, ενώ τους επιβλήθηκε επίσης να καταβάλουν πρόστιμα αντίστοιχα με τον «φόρο αίματος», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι τρεις από αυτούς εξάλλου είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στο λιβυκό δημόσιο κεφάλαια που είχαν «παρανόμως» στην κατοχή τους, προστίθεται στην ανακοίνωση του εισαγγελέα, που δημοσιοποιήθηκε μέσω Facebook.

Οκτώ από τα πρόσωπα που καταδικάστηκαν, ανάμεσά τους ο πρώην δήμαρχος στη Ντέρνα, είχαν ήδη προφυλακιστεί από την 25η Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Τη νύχτα της 10ης προς 11η Σεπτεμβρίου 2023, η καταιγίδα Ντανιέλ, που έπληξε τις ανατολικές ακτές της Λιβύης, προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, που χειροτέρεψε εκθετικά η κατάρρευση δυο φραγμάτων. Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή κηρύχθηκαν αγνοούμενοι, ενώ πάνω από 40.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Λιβύη, όπου η διαφθορά αποτελεί μάστιγα, σπαράσσεται από τη βία μετά την κατάρρευση του καθεστώτος του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι το 2011 κι έχει δυο κυβερνήσεις, τη μια στο δυτικό της τμήμα, υπό τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, την άλλη στο ανατολικό τμήμα της χώρας, προσκείμενη στο στρατόπεδο του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, που ελέγχει, πέρα από την Κυρηναϊκή, τομείς του νότου.

Τον Ιανουάριο, έκθεση για την αποτίμηση των ζημιών και των αναγκών της Λιβύης περιείχε την εκτίμηση πως το κόστος της ανοικοδόμησης της πόλης και των περιχώρων της μετά την καταστροφή θα ανερχόταν σε 1,8 δισεκ. δολάρια.

Κατά το κείμενο, 20 πόλεις υπέστησαν καταστροφές εξαιτίας της καταιγίδας Ντανιέλ, κάποιες στους νομούς της Βεγγάζης, της Αλ Μαρζ, της Σαχέλ αλ Τζάμπαλ και της Αλ Άχνταρ.

Η καταστροφή «έπληξε περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους —ή το 22% του λιβυκού πληθυσμού— που ζούσαν στις πόλεις, παραθαλάσσιες και στην ενδοχώρα, οι οποίες χτυπήθηκαν πιο σκληρά», κατά την έκθεση αυτή, που συνέταξαν από κοινού η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΗΕ και η ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

