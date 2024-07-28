Ευθείες απειλές προς το Ισραήλ απηύθυνε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρουν ισραηλινά Μέσα, ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σε εκδήλωση του κόμμματός του, θέλησε να προειδοποιήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και την ισραηλινή κυβέρνηση, λέγοντας: «Όπως μπήκαμε στο Καραμπάχ και στη Λιβύη, έτσι θα μπούμε και στο Ισραήλ».

Erdogan: “We must be very strong so that Israel can’t do these things to Palestine. Just as we entered Karabakh, just as we entered Libya, we might do the same to them. There is nothing we cannot do. Only we must be strong. “



pic.twitter.com/2usMzylIQc — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 28, 2024

Να σημειώσουμε ότι τόσο στο Καραμπάχ, όσο και στη Λιβύη, υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα, τα οποία διαδραματίζουν ρόλο στις εσωτερικές εξελίξεις των δύο περιοχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.