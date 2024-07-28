Λογαριασμός
Απειλές Ερντογάν: «Όπως μπήκαμε στο Καραμπάχ και στη Λιβύη, έτσι θα μπούμε και στο Ισραήλ»

Ο Τούρκος πρόεδρος στέλνει σαφές μήνυμα προς την ηγεσία του Ισραήλ, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Ερντογάν

Ευθείες απειλές προς το Ισραήλ απηύθυνε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρουν ισραηλινά Μέσα, ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σε εκδήλωση του κόμμματός του, θέλησε να προειδοποιήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και την ισραηλινή κυβέρνηση, λέγοντας: «Όπως μπήκαμε στο Καραμπάχ και στη Λιβύη, έτσι θα μπούμε και στο Ισραήλ».

Να σημειώσουμε ότι τόσο στο Καραμπάχ, όσο και στη Λιβύη, υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα, τα οποία διαδραματίζουν ρόλο στις εσωτερικές εξελίξεις των δύο περιοχών.

