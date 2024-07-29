Σύμβουλος Κάμαλα Χάρις: Η υποστήριξη της αντιπροέδρου στην ασφάλεια του Ισραήλ είναι "ακλόνητη"

Η υποστήριξη της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις στην ασφάλεια του Ισραήλ είναι "ακλόνητη", δήλωσε την Κυριακή ο σύμβουλός της για την εθνική ασφάλεια Φιλ Γκόρντον, προσθέτοντας ότι η αντιπρόεδρος έχει ενημερωθεί και παρακολουθεί στενά το θέμα της επίθεσης με ρουκέτα σε γήπεδο ποδοσφαίρου στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν.

"Η αντιπρόεδρος έχει ενημερωθεί και παρακολουθεί στενά τη φρικιαστική επίθεση της Χεζμπολάχ σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο Ματζντάλ Σαμς, στο βόρειο Ισραήλ, που έγινε το Σάββατο και σκότωσε πολλά παιδιά και εφήβους. Καταδικάζει αυτή τη φρικιαστική επίθεση και θλίβεται για όλους όσοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν".

"Το Ισραήλ συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές για την ασφάλειά του και η υποστήριξη της αντιπροέδρου στην ασφάλεια του Ισραήλ είναι ακλόνητη", ανέφερε ο Γκόρντον, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.