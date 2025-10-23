Στα άκρα η κόντρα ΗΠΑ-Ισραήλ: «Αν ο Νετανιάχου γ... τη συμφωνία, ο Τραμπ θα γ... αυτόν»

Με μια ωμή διατύπωση φέρεται να προειδοποίησε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel 12, υπογραμμίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται εξοργισμένος με τις κινήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού γύρω από τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε στον ανταποκριτή του Μπάρακ Ραβίντ, φέρεται να είπε: «Ο Νετανιάχου βαδίζει σε λεπτή γραμμή με τον πρόεδρο Τραμπ. Αν συνεχίσει έτσι, θα γ... τη συμφωνία για τη Γάζα. Και αν τη γ..., ο Ντόναλντ Τραμπ θα γ... αυτόν».

Η δήλωση αυτή αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια της Ουάσινγκτον απέναντι στις πρόσφατες πολιτικές κινήσεις του Ισραήλ, ιδίως μετά τη χθεσινή ψήφιση νομοσχεδίου στην Κνεσέτ για την προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης, που, σύμφωνα με πληροφορίες, αιφνιδίασε τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος βρισκόταν στο Ισραήλ εκείνη την ημέρα, εξέφρασε την ενόχλησή του για την απόφαση, θεωρώντας ότι το Ισραήλ ενεργεί «ανεξέλεγκτα». Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Βανς ότι η ψήφιση ήταν «προκαταρκτική» και «δεν θα έχει συνέχεια», σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο Kan.

Ο Vance απάντησε χαρακτηριστικά ότι «αυτό δεν μπορεί να συμβεί όσο βρίσκομαι εδώ».

Οι αμερικανικές αρχές είχαν ήδη προειδοποιήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου θα μπορούσε να προκαλέσει αντίδραση και να αποσταθεροποιήσει τις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για την επίτευξη εκεχειρίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.