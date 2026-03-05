Λογαριασμός
Το Ιράν στέλνει δεύτερο πολεμικό πλοίο στη Σρι Λάνκα, μετά τη βύθιση της φρεγάτας 

Oι νεκροί από το αμερικανικο πλήγμα ανέρχονται σε 87, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 61 ναύτες του ιρανικού ΠΝ που εξακολουθούν να αγνοούνται

IRIS Dena

Ένα δεύτερο ιρανικό πολεμικό πλοίο κατευθύνεται σήμερα προς τα χωρικά ύδατα της Σρι Λάνκα, μια ημέρα μετά την βύθιση της φρεγάτας IRIS Dena από τορπίλη αμερικανικού υποβρυχίου, χθες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες το "Bushehr", βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διεθνή ύδατα κοντά στα θαλάσσια σύνορα της Σρι Λάνκα και η κυβέρνηση «εργάζεται για να παράσχει τη μέγιστη δυνατή βοήθεια προκειμένου να προστατεύσει όσους επιβαίνουν» , δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας και Επικοινωνίας της Σρι Λάνκα, Nalinda Jayatissa.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι νεκροί από το χτύπημα στην ιρανική φρεγάτα ανέρχονται σε 87 ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 61 ναύτες του ιρανικού ΠΝ που εξακολουθούν να αγνοούνται

σρι λανκα

«Οι ΗΠΑ διέπραξαν μια θηριωδία στη θάλασσα, 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν και θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που έχουν δημιουργήσει», απείλησε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί.

Λίγο αργότερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτύπησε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό Κόλπο. 

Το IRIS Dena είχε προσκληθεί από το Ινδικό Ναυτικό να συμμετάσχει σε κοινές ασκήσεις και επέστρεφε στο Ιράν του όταν χτυπήθηκε από το αμερικανικό υποβρύχιο - η πρώτη τέτοια επίθεση  από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

