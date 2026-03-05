Ένα δεύτερο ιρανικό πολεμικό πλοίο κατευθύνεται σήμερα προς τα χωρικά ύδατα της Σρι Λάνκα, μια ημέρα μετά την βύθιση της φρεγάτας IRIS Dena από τορπίλη αμερικανικού υποβρυχίου, χθες.

BREAKING A second Iranian warship is heading towards Sri Lanka's territorial waters Thursday, a day after a US submarine destroyed an Iranian frigate, a Sri Lankan minister tells parliament pic.twitter.com/rQbXbudCxy March 5, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες το "Bushehr", βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διεθνή ύδατα κοντά στα θαλάσσια σύνορα της Σρι Λάνκα και η κυβέρνηση «εργάζεται για να παράσχει τη μέγιστη δυνατή βοήθεια προκειμένου να προστατεύσει όσους επιβαίνουν» , δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας και Επικοινωνίας της Σρι Λάνκα, Nalinda Jayatissa.

Another Iranian vessel reportedly “Bushehr” is currently in international waters close to Sri Lanka’s maritime border, and the government is working to provide maximum assistance to safeguard those onboard, Sri Lanka’s Minister Dr. Nalinda Jayatissa told Parliament (File Photo) pic.twitter.com/xsE1yYjuDg — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) March 5, 2026

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι νεκροί από το χτύπημα στην ιρανική φρεγάτα ανέρχονται σε 87 ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 61 ναύτες του ιρανικού ΠΝ που εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Οι ΗΠΑ διέπραξαν μια θηριωδία στη θάλασσα, 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν και θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που έχουν δημιουργήσει», απείλησε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί.

Λίγο αργότερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτύπησε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό Κόλπο.

Το IRIS Dena είχε προσκληθεί από το Ινδικό Ναυτικό να συμμετάσχει σε κοινές ασκήσεις και επέστρεφε στο Ιράν του όταν χτυπήθηκε από το αμερικανικό υποβρύχιο - η πρώτη τέτοια επίθεση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

