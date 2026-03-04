Αμερικανικό ήταν το υποβρύχιο που έπληξε το ιρανικό πολεμικό πλοίο νωρίτερα σήμερα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του ΥΠΕΞ της Σρι Λάνκα, οι νεκροί από το πλήγμα ξεπερνούν τους 80 ενώ το πλήρωμα υπολογίζεται σε 180 ναύτες

Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ένα υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, στον Ινδικό Ωκεανό.

Λίγο αργότερα, ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε την ιρανική φρεγάτα το IRIS Dena με τορπίλη - η πρώτη τέτοια επίθεση από αμερικανικό υποβρύχιο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

U.S. Secretary of War Pete Hegseth confirms that Iranian Frigate IRIS Dena was sunk by a US submarine using a torpedo in international waters off Sri Lanka. “First sinking of an enemy ship by the US using a torpedo since WW2", Hegseth addressing a press conference.



There were… pic.twitter.com/FQfU4usC35 — Dinakar Peri (@dperi84) March 4, 2026

During an ongoing briefing, U.S. Secretary of War Pete Hegseth said that a U.S. submarine sank the IRIS Dena off the coast of Sri Lanka with a torpedo, the first such attack by a U.S. submarine since the Second World War. pic.twitter.com/nzh6cgUv69 — OSINTdefender (@sentdefender) March 4, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, το IRIS Dena είχε προσκληθεί από το Ινδικό Ναυτικό να συμμετάσχει σε κοινές ασκήσεις και επέστρεφε στο Ιράν του όταν χτυπήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα διεθνή μέσα, δεκάδες άτομα ακόμα αγνοούνται και οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

Φωτ. αρχείου ΑΡ: Το αμερικανικό υποβρύχιο ταχείας επίθεσης, κλάσης Virginia, USS Minnesota (SSN-783) στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Αυστραλίας, Κυριακή, 16 Μαΐου 2025

