Η Λωρίδα της Γάζας έζησε χθες Πέμπτη ακόμη μια πολύνεκρη μέρα, με 65 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας πυρών του ισραηλινού στρατού, κατά τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ενώ ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατήγγειλε τη «γενοκτονία».

Έπειτα από είκοσι και πλέον μήνες καταστροφικού πολέμου, ο πληθυσμός του παλαιστινιακού θυλάκου βρίσκεται στο χείλος λιμού, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας αναθεώρησε προς το χειρότερο τον απολογισμό των θυμάτων ισραηλινών πυρών σε διάφορους τομείς της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, που έφθασε χθες βράδυ τους 65 νεκρούς.

Επτά από αυτούς έχασαν τη ζωή τους καθώς περίμεναν για να πάρουν τρόφιμα από κέντρο διανομής βοήθειας, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας αυτής Μαχμούντ Μπασάλ.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει πως «εξετάζει» τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για τραυματισμούς κοντά στο σταυροδρόμι που η ισραηλινή πλευρά ονομάζει Νετσαρίμ (κεντρικά), όπου είχε συγκεντρωθεί πολύς κόσμος. Στρατιώτες «προσπάθησαν να εμποδίσουν υπόπτους ανοίγοντας προειδοποιητικά πυρ», ανέφερε πάντως.

↗️Aid trucks enter Deir al-Balah through Netzarim corridor and distribute humanitarian aid to Gazans



📦Gazans flocked to the food boxes distributed by the World Food Program



📦Since end of May, aid distribution in Gaza has been handled by a mechanism supported by Israel and… pic.twitter.com/EDsdA0ti8o — Anadolu English (@anadoluagency) June 26, 2025

Το Ισραήλ χαλάρωσε, αλλά μόνο εν μέρει, τον απόλυτο αποκλεισμό που επέβαλε στις αρχές Μαρτίου στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος προκάλεσε οξύτατες ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Οι ισραηλινές αρχές δημιούργησαν μηχανισμό διανομής βοήθειας που πιλοτάρει το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), όμως οι επιχειρήσεις του σημαδεύονται σχεδόν καθημερινά από σκηνές χάους και πολύνεκρα επεισόδια.

Ο στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις επιχειρήσεις στη Γάζα στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας επίθεσης που έχει σκοπό, σύμφωνα με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, να αφανιστεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονά του στο νότιο τμήμα της επικράτειας του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

🇵🇸 Israel’s claims that humanitarian aid distribution in northern Gaza is controlled by Hamas have been refuted by footage from the ground



📦 Videos show dozens of UN World Food Programme (WFP) aid trucks entering northern Gaza, supervised by international organizations pic.twitter.com/DYWGRP4fPp — Anadolu English (@anadoluagency) June 26, 2025

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, από τις πιο επικριτικές φωνές στους κόλπους της ΕΕ έναντι της ισραηλινής κυβέρνησης, χαρακτήρισε χθες «γενοκτονία» τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Αξίωσε «άμεση και επείγουσα πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια» στον παλαιστινιακό θύλακο με ευθύνη «των Ηνωμένων Εθνών».

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 56.156 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Χθες Παλαιστίνιοι είχαν συγκεντρωθεί στην αυλή νοσοκομείου στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά), μπροστά σε σάβανα και νεκρικούς σάκους με κηλίδες αίματος, που περιείχαν τα άψυχα σώματα συγγενών τους, θυμάτων ισραηλινού βομβαρδισμού.

«Σκότωσαν πατέρα, μητέρα κι αδελφούς, μόνο δυο κοριτσάκια επέζησαν. Το ένα είναι μωρό, 14 μηνών, το άλλο πέντε ετών», είπε γυναίκα που θρηνούσε.

Από τα τέλη Μαΐου, σχεδόν 550 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κοντά σε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Προχθές Τρίτη η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου» τη χρησιμοποίηση της τροφής ως όπλου στη Λωρίδα της Γάζας, εξορκίζοντας τον ισραηλινό στρατό να «σταματήσει να πυροβολεί εναντίον ανθρώπων που συγκεντρώνονται» για να πάρουν τρόφιμα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

«Ο λεγόμενος ‘μηχανισμός’ βοήθειας που δημιουργήθηκε πρόσφατα είναι τερατούργημα (...) Είναι παγίδα θανάτου», σφυροκόπησε ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

Το GHF διαψεύδει πως έχει γίνει το παραμικρό στα περιφραγμένα και αυστηρά φυλασσόμενα κέντρα του.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες πως αποδέσμευσε 30 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού αυτού, που χρησιμοποιεί οπλισμένους συμβασιούχους για να εγγυώνται την ασφάλεια στα κέντρα διανομής τροφίμων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε από την πλευρά του πως έκανε προχθές Τετάρτη την πρώτη παράδοση ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού στη Λωρίδα της Γάζας από τη 2η Μαρτίου, τονίζοντας ωστόσο πως δεν πρόκειται παρά για «σταγόνα στον ωκεανό» των αναγκών.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από το Ισραήλ στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και την αδυναμία πρόσβασης στο πεδίο εν μέσω του πολέμου, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο όσα ανακοινώνονται από οποιαδήποτε πηγή επιτόπου.

Προχθές Τετάρτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως έχει γίνει «μεγάλη πρόοδος» στις προσπάθειες να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από την αντιπολίτευση, από τις οικογένειες ομήρων που συνεχίζουν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας και ακόμη και από μέρος του συνασπισμού του να βάλει τέλος στον πόλεμο.

Το Κατάρ, μια από τις χώρες που μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, ανακοίνωσε την Τρίτη νέα πρωτοβουλία με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στέλεχος της Χαμάς, ο Τάχερ αλ Νούνου, είπε προχθές Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι συζητήσεις με τους μεσολαβητές έχουν «εντατικοποιηθεί».

Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαβεβαιώνει πως οι προσπάθειες για να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι όμηροι που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο –49, όμως τουλάχιστον 27 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό– συνεχίζονται «στο πεδίο της μάχης και μέσω διαπραγματεύσεων».

