Soyuz: Μετέφερε πίσω στη Γη αστροναύτες μετά από ένα χρόνο στο διάστημα

Ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz προσγειώθηκε σήμερα στη στέπα του Καζακστάν, μεταφέροντας πίσω στη Γη δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν Αμερικανό αστροναύτη έπειτα από μια μακρά περίοδο παραμονής τους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Το διαστημόπλοιο Soyuz MS-25 με τους δύο κοσμοναύτες της Roscosmos Νικολάι Τσαμπ και Όλεγκ Κονονένκο και την αστροναύτη της NASA Τρέισι Ντάισον προσγειώθηκε στις 11.59 GMT (14:59 ώρα Ελλάδας).

NASA astronaut Tracy C. Dyson is scheduled to land on Earth with two Soyuz MS-25 crewmates at 7:59am ET today, live now on @NASA+. More... https://t.co/Z9BXN1pfIw pic.twitter.com/1GQaYiRoWB — International Space Station (@Space_Station) September 23, 2024

Ο Κονονένκο και ο Τσαμπ οι οποίοι βρισκόντουσαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ολοκλήρωσαν την αποστολή τους που διήρκεσε 374 ημέρες.

Welcome home!



The Soyuz MS-25 spacecraft, with NASA astronaut Tracy C. Dyson and cosmonauts Nikolai Chub and Oleg Kononenko aboard, landed in Kazakhstan at 7:59am ET today. More… https://t.co/RYIAX6voqf pic.twitter.com/HCAewHyjik — International Space Station (@Space_Station) September 23, 2024

Πηγή: skai.gr

