Αστροναύτες επέστρεψαν στη Γη μετά από ένα χρόνο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Βίντεο, φωτογραφίες

Το διαστημόπλοιο Soyuz με το τριμελές πλήρωμα προσγειώθηκε στο κοσμοδρόμιο του Καζακστάν στις 14:59 ώρα Ελλάδας

Soyuz: Μετέφερε πίσω στη Γη αστροναύτες μετά από ένα χρόνο στο διάστημα

Ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz προσγειώθηκε σήμερα στη στέπα του Καζακστάν, μεταφέροντας πίσω στη Γη δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν Αμερικανό αστροναύτη έπειτα από μια μακρά περίοδο παραμονής τους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Soyuz

Το διαστημόπλοιο Soyuz MS-25 με τους δύο κοσμοναύτες της Roscosmos Νικολάι Τσαμπ και Όλεγκ Κονονένκο και την αστροναύτη της NASA Τρέισι Ντάισον προσγειώθηκε στις 11.59 GMT (14:59 ώρα Ελλάδας).

Ο Κονονένκο και ο Τσαμπ οι οποίοι βρισκόντουσαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ολοκλήρωσαν την αποστολή τους που διήρκεσε 374 ημέρες.

