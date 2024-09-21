«Η γέννησή του ήταν άγνωστη, ο θάνατός του κρυφός»

Αυτή η φράση, μεταφρασμένη από τα Λατινικά, αναγράφεται στην ταφόπλακα του αινιγματικού άνδρα με το όνομα Κασπάρ Χάουζερ, ο οποίος πέθανε το 1833.

Περίπου 200 χρόνια μετά τον θάνατό του, οι επιστήμονες επιτέλους έλυσαν το μυστήριο αναφορικά με τους δεσμούς του Χάουζερ με τη βασιλική οικογένεια της Γερμανίας.

New DNA analysis unravels the mystery of ‘lost prince’ Kaspar Hauser pic.twitter.com/kdZ1J98CaO — Nazar Bruineman (@merrick_ivy) September 21, 2024

Ποιος ήταν ο αινιγματικός άνδρας Κασπάρ Χάουζερ - Το άλυτο μυστήριο γύρω από το όνομά του

Ο Χάουζερ «ξεφύτρωσε» από το πουθενά στη σημερινή Νυρεμβέργη της Γερμανίας, στις 26 Μαΐου του 1828, όταν ήταν περίπου 16 ετών. Βρέθηκε να περιφέρεται στην πλατεία της πόλης χωρίς ταυτότητα και με μια ανυπόγραφη επιστολή κρατημένη στο χέρι.

Το γράμμα και μερικές αποσπασματικές αναμνήσεις του ξεδίπλωναν μια ανατριχιαστική ιστορία:

Μεγάλωσε μέσα σε ένα στενό μπουντρούμι, από το οποίο δεν είχε βγει ποτέ και φαγητό του έδινε ένας ευεργέτης, τον οποίο δεν κατάφερε να δει ποτέ. Όντας πια έφηβος ο Χάυζερ εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο της πόλης και δεν ήξερε να γράψει ούτε το όνομά του. Μάλιστα, μετά βίας επικοινωνούσε με τους αξιωματούχους που τον ανέκριναν.

Σιγά σιγά μια ιστορία ριζώθηκε καλά στους κόλπους της κοινωνίας. Υπήρχε η φήμη ότι ο Χάουζερ ήταν πρίγκιπας που τον απήγαγαν από τη βασιλική οικογένεια της Βάδης, τότε κυρίαρχο κράτος στη σημερινή νοτιοδυτική Γερμανία.

Δεν υπήρχαν στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία, αλλά οι φήμες επέμειναν. Ο Χάουζερ έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στα μέλη της μοντέρνας ευρωπαϊκής κοινωνίας και θεωρείτο κάτι σαν τοπική διασημότητα.

Τι αποκάλυψε η νέα μελέτη DNA

Πολύ μετά το θάνατο του Χάουζερ, οι μελετητές έψαχναν μάταια για οποιαδήποτε απόδειξη της βασιλικής του καταγωγής. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, γενετικά δεδομένα από δείγματα διατηρημένου αίματος του Χάουζερ υποδήλωναν ότι δεν ήταν μέρος της καταγωγής του Μπάντεν. Αλλά αυτά τα αποτελέσματα σύντομα αντικρούστηκαν από τις δοκιμές λίγα χρόνια αργότερα που έλαβαν δείγμα από τα μαλλιά του Χάουζερ.

Πρόσφατα, οι επιστήμονες βρήκαν οριστικές απαντήσεις μέσω νέας ανάλυσης δειγμάτων μαλλιών από τον Χάουζερ, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό iScience. Η προσέγγισή τους, που αναπτύχθηκε για αρχαία θραύσματα DNA από Νεάντερταλ, ήταν πιο ευαίσθητη από προηγούμενες μεθόδους.

Όταν ανέλυσαν το μιτοχονδριακό DNA του Χάουζερ, ή το mtDNA - γενετικός κώδικας που μεταβιβάστηκε στη μητρική πλευρά - επιβεβαίωσαν ότι δεν ταίριαζε με το mtDNA από τα μέλη της οικογένειας του Baden. Σχεδόν δύο αιώνες μετά τη μυστηριώδη εμφάνιση του Χάουζερ, αυτό το εύρημα απέκλεισε την πιθανότητα να ήταν ένας πρίγκιπας που τον απήγαγαν.

Το εργαστήριο που διεξήγαγε τη νέα ανάλυση εργάστηκε για σχεδόν δύο δεκαετίες για τη βελτίωση των τεχνικών για τη μελέτη του εξαιρετικά υποβαθμισμένου DNA, δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και ιατροδικαστής μοριακός βιολόγος Δρ. Walther Parson, ερευνητής στο Εθνικό Εργαστήριο Βάσης Δεδομένων DNA του Ομοσπονδιακού Υπουργείου της Αυστρίας. Εσωτερικό στο Ίνσμπρουκ, Αυστρία.

Για τη μελέτη τους, οι επιστήμονες εξέτασαν πρώτα προηγούμενα ευρήματα σχετικά με τον Χάουζερ. Το 1996, ένα εργαστήριο στο Μόναχο της Γερμανίας ανέλυσε αίμα από τα εσώρουχα του Χάουζερ. (Πέθανε από τραύμα από μαχαίρι και τα αιματοβαμμένα ρούχα του φυλάσσονται σε ένα μουσείο στο Ansbach της Γερμανίας.) Σύμφωνα με το εργαστήριο του Μονάχου, το mtDNA στο αίμα του Hauser δεν ταίριαζε με το mtDNA του Baden. Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές που υποστήριξαν την υπόθεση του «χαμένου πρίγκιπα» ισχυρίστηκαν ότι το αίμα μπορεί να μην ανήκε στον Χάουζερ, είπε ο Parson στο CNN.

Το αίνιγμα της εποχής του

Σύμφωνα με τη «θεωρία του πρίγκιπα», οι γονείς του Χάουζερ ήταν ο Μέγας Δούκας Καρλ και η Δούκισσα Στεφανί ντε Μποχαρνέ. Η δούκισσα γέννησε έναν γιο στις 29 Σεπτεμβρίου 1812 και το παιδί που δεν κατονομάστηκε πέθανε όταν ήταν 18 ημερών.

Ωστόσο, κάποιοι ψιθύρισαν ότι το νεκρό βρέφος ήταν ένα άλλο μωρό, που το αντάλλαξε με τον πρίγκιπα 2 εβδομάδων η θετή του γιαγιά, η κόμισσα Λουίζ Καρολάιν φον Χόχμπεργκ. Η θεωρία λέει ότι ο πραγματικός πρίγκιπας - ο άνθρωπος που αργότερα αποκάλεσε τον εαυτό του Κάσπαρ Χάουζερ - κρύφτηκε τότε. Όταν ο Carl και η Stéphanie απέτυχαν στη συνέχεια να δημιουργήσουν έναν άνδρα κληρονόμο, ένας από τους γιους της κόμισσας Hochberg ανέβηκε στον μεγάλο δουκικό θρόνο.

Τα νέα ευρήματα για τον Χάουζερ όχι μόνο καταρρίπτουν τη θεωρία του πρίγκιπα. καταδεικνύουν επίσης τη σημασία της υπέρβασης των ορίων των τεχνολογιών για την ανάλυση DNA, είπε ο Parson. «Αυτό, φυσικά, έχει αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στο μιτοχονδριακό DNA σε περιπτώσεις ανθρώπινης ταυτοποίησης στην εγκληματολογία», πρόσθεσε.

Αλλά αν ο Χάουζερ δεν ήταν ένας «χαμένος πρίγκιπας», ποιος ήταν; Είναι αδύνατο να καταλάβουμε από τα στοιχεία του mtDNA, τα οποία θα μπορούσαν να τον συσχετίσουν μόνο με μια δυτικοευρωπαϊκή καταγωγή, σύμφωνα με τη μελέτη.

Στο νεκροταφείο Ansbach όπου είναι θαμμένος ο Hauser, η ταφόπλακά του τον περιγράφει ως «το αίνιγμα της εποχής του». Όποιος κι αν ήταν ο Χάουζερ, ωστόσο, είναι ένας γρίφος που δεν έχει λυθεί ακόμη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.