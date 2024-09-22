Τα κρατικά επενδυτικά funds της Μέσης Ανατολής αναδύονται ως βασικοί χρηματοδότες των υποστηρικτών της τεχνητής νοημοσύνης στη Silicon Valley.

Έθνη πλούσια σε κοιτάσματα πετρελαίου, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους και στρέφονται στις τεχνολογικές επενδύσεις ως εναλλακτική. Τον περασμένο χρόνο, η χρηματοδότηση εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης από χώρες της Μέσης Ανατολής έχει πενταπλασιαστεί, σύμφωνα με στοιχεία του Pitchbook.

MGX, ένα νέο επενδυτικό fund τεχνητής νοημοσύνης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ήταν μεταξύ των επενδυτών που πρόσβλεπαν σε ένα κομμάτι από την πίτα της συγκέντρωσης κεφαλαίων από την OpenAI την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με 2 πηγές του CNBC. Ο επενδυτικός γύρος εκτιμά την αξία της OpenAI στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση τις ίδιες πηγές.

Λίγα venture funds έχουν «αρκετά βαθιές τσέπες» για να ανταγωνιστούν τις επιταγές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που προέρχονται από εταιρείες όπως η Microsoft

και Amazon. Αλλά αυτά τα κρατικά ταμεία δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βρουν μετρητά για συμφωνίες τεχνητής νοημοσύνης. Επενδύουν για λογαριασμό των κυβερνήσεών τους, οι οποίες βοηθήθηκαν από την αύξηση των τιμών της ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Ο συνολικός πλούτος των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, ή GCC, αναμένεται να αυξηθεί από 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

Το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, ή PIF, έχει ξεπεράσει τα 925 δισεκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται σε ένα «επενδυτικό ξεφάντωμα» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Όραμα 2030» του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Το PIF έχει επενδύσει σε εταιρείες συμπεριλαμβανομένης της Uber, ενώ ξοδεύει επίσης πολλά για το πρωτάθλημα γκολφ LIV και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Η Mubadala των ΗΑΕ έχει υπό διαχείριση 302 δισεκατομμύρια δολάρια και η Επενδυτική Αρχή του Άμπου Ντάμπι έχει υπό διαχείριση 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Η Qatar Investment Authority έχει 475 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το ταμείο του Κουβέιτ έχει ξεπεράσει τα 800 δισεκατομμύρια δολάρια.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το MGX με έδρα το Άμπου Ντάμπι εντάχθηκε σε μια συνεργασία για την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης με την BlackRock, Microsoft

και Global Infrastructure Partners, με στόχο τη συγκέντρωση έως και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για κέντρα δεδομένων και άλλες επενδύσεις σε υποδομές. Το MGX κυκλοφόρησε ως ειδικό ταμείο τεχνητής νοημοσύνης τον Μάρτιο, με ιδρυτικούς εταίρους τη Mubadala του Άμπου Ντάμπι και την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης G42.

Η Mubadala των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει, επίσης, επενδύσει στον ανταγωνιστή του OpenAI, Anthropic, και είναι μεταξύ των πιο ενεργών venture επενδυτών, με οκτώ συμφωνίες AI τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με το Pitchbook. Η Anthropic απέκλεισε το ενδεχόμενο λήψης χρημάτων από τους Σαουδάραβες στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης, επικαλούμενη την εθνική ασφάλεια, ανέφεραν πηγές στο CNBC.

To PIF της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται σε συνομιλίες για τη δημιουργία συνεργασίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την αμερικανική εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Andreessen Horowitz. Δημιούργησε ακόμη ένα ειδικό fund τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται Saudi Company for Artificial Intelligence ή SCAI.

Είναι και ζήτημα ανθρώπινων δικαιωμάτων

Ωστόσο, το ιστορικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του βασιλείου παραμένει ένα ζήτημα για ορισμένους δυτικούς εταίρους και start-ups επιχειρήσεις. Η πιο αξιοσημείωτη περίπτωση τα τελευταία χρόνια ήταν η φερόμενη δολοφονία του δημοσιογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, ένα γεγονός που προκάλεσε διεθνή αντίδραση στην επιχειρηματική κοινότητα.

Ανησυχία για ένα φαινόμενο SoftBank

Δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή που ποντάρει χρήματα στο διάστημα. Το γαλλικό κρατικό fund Bpifrance έχει υπογράψει 161 συμφωνίες τεχνητής νοημοσύνης και machine learning τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ ο Temasek από τη Σιγκαπούρη έχει ολοκληρώσει 47, σύμφωνα με το Pitchbook. Η GIC, ένα άλλο fund που υποστηρίζεται από τη Σιγκαπούρη, έχει ολοκληρώσει 24 συμφωνίες.

Η «πλημμύρα» μετρητών έχει ανησυχήσει ορισμένους επενδυτές της Silicon Valley για ένα φαινόμενο SoftBank, αναφερόμενοι στο Masayoshi Son’s Vision Fund. Η SoftBank υποστήριξε συγκεκριμένα την Uber και τη WeWork, ωθώντας τις εταιρείες σε υψηλές αποτιμήσεις πριν βγουν στο χρηματιστήριο. Το WeWork πτώχευσε πέρυσι αφού εκτιμήθηκε από τη SoftBank στα 47 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019.

Για τις ΗΠΑ, το να επενδύουν κρατικά επενδυτικά funds σε αμερικανικές εταιρείες και όχι σε παγκόσμιους αντιπάλους όπως η Κίνα, ήταν γεωπολιτική προτεραιότητα. Ο Τζάρεντ Κοέν του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Goldman Sachs είπε ότι υπάρχει δυσανάλογη ποσότητα κεφαλαίου που προέρχεται από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και μια προθυμία να το αναπτύξουν σε όλο τον κόσμο. Τους χαρακτήρισε ως «γεωπολιτικά αιωρούμενα κράτη».

Πηγή: skai.gr

