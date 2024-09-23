Επιτέλους, ένα emoji με το οποίο θα ταυτιζόμαστε όλοι έρχεται σύντομα στα κινητά μας τηλέφωνα: Μια εξαντλημένη φατσούλα με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια.

Πρόκειται για ένα από τα 8 καινούρια emoji που θα κάνουν την εμφάνισή τους στα smartphones και τους υπολογιστές τον ερχόμενο χρόνο. Σε αυτά περιλαμβάνονται ένα ριζώδες λαχανικό, μια άρπα, ένα δέντρο χωρίς φύλλα, ένα φτυάρι, μια μοβ πιτσιλιά και μια σημαία για το απομακρυσμένο νησί της Μάγχης που ονομάζεται Sark.

Το Emojipedia, ένας δημοφιλής ιστότοπος αναφοράς emoji, κυκλοφόρησε δείγματα εικόνων πριν από λίγους μήνες. Πρόσφατα, η κοινοπραξία Unicode, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επιβλέπει τα παγκόσμια πρότυπα emoji και τις νέες εκδόσεις, ενέκρινε τη νέα σειρά emoji.

Οι χρήστες smartphone μπορούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα νέα emoji σε «διάφορες ψηφιακές συσκευές τους επόμενους μήνες και καθ' όλη τη διάρκεια του 2025», ανέφερε η Emojipedia.

Το «κουρασμένο» emoji

Η εξαντλημένη φατσούλα emoji είχε την τιμή να κερδίσει το «πιο αναμενόμενο» emoji στα World Emoji Awards λαμβάνοντας περισσότερο από το 60% των ψήφων. Η μοβ πιτσιλιά και το φτυάρι ήρθαν στη δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα.

Αν και αυτά μπορεί να είναι ανόητα, το άφυλλο δέντρο έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει για την ξηρασία και την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τον Brian Baihaki, ο οποίος το υπέβαλε στην Κοινοπραξία Unicode.

«Η ξηρασία είναι μέρος του κλιματικού κύκλου, για εκατομμύρια χρόνια τα δέντρα έχουν προσαρμοστεί σε αυτές τις σκληρές συνθήκες», έγραψε ο Baihaki. «Αλλά το κλίμα αλλάζει, η ξηρασία γίνεται πιο συχνή, έντονη και εξαπλώνεται ακόμη και σε άλλα μέρη σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Διαφορετικές λειτουργικές υπηρεσίες, όπως το Apple iOS και το Android της Alphabet, και εταιρείες βάζουν τη δική τους πινελιά στα σχέδια emoji.

Οι ερμηνείες μπορούν να οδηγήσουν σε διαμάχες, όπως η κακή τοποθέτηση αφρού από την Google που αιωρείται με κάποιο τρόπο πάνω από ένα μισογεμάτο ποτήρι μπύρας και το μπέρδεμα των συστατικών (με τυρί στο κάτω μέρος) στο emoji του χάμπουργκερ. Και τα δύο διορθώθηκαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.