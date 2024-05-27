Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ θα επιμείνει στην προεκλογική του πρόταση για επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας των 18χρονων, είτε σε σώμα των ενόπλων δυνάμεων είτε στην κοινότητα.

Ο ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος αιφνιδίασε με την πρόταση, η οποία έχει γίνει δεκτή με μικτές αντιδράσεις.

Αναμένεται, ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, να προτρέψει τους εργοδότες να δίνουν προτεραιότητα στις προσλήψεις νέων που θα έχουν δεχθεί να υπηρετήσουν τη θητεία τους.

Το σχέδιό του προβλέπει είτε 12μηνη θητεία σε κάποιο σώμα των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων ή στην κυβερνοασφάλεια για 30.000 νέους, είτε απλήρωτη κοινωφελή εργασία ένα Σαββατοκύριακο του μήνα σε κάποια υπηρεσία ή οργανισμό όπως το εθνικό σύστημα υγείας NHS, η αστυνομία, η πυροσβεστική, οργανώσεις διασωστών κ.ά.

Οι Συντηρητικοί υπολογίζουν πως το μέτρο θα στοιχίσει 2,5 δισεκατομμύρια λίρες το χρόνο έως το τέλος της δεκαετίας και υποστηρίζουν πως θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους νέους.

Πάντως, την τελευταία ημέρα των εργασιών της Βουλής των Κοινοτήτων την Πέμπτη, ο υφυπουργός Άμυνας Άντριου Μάρισον είχε απορρίψει ένα πιθανό σχέδιο αναβίωσης της υποχρεωτικής θητείας σχολιάζοντας σε απάντησή του πως «δυνητικά απρόθυμοι νεοσύλλεκτοι» θα έπλητταν το ηθικό και τους πόρους των ενόπλων δυνάμεων.

Ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι διευκρίνισε πως οι αντιρρησίες δεν θα οδηγούνται στη φυλακή, με το Συντηρητικό Κόμμα να έχει αναφέρει ότι εξετάζεται ποιες θα μπορούσαν να είναι οι αστικές κυρώσεις.

Έμφαση στην ασφάλεια, εξάλλου, αναμένεται να δώσει με την πρώτη μεγάλη προεκλογική του ομιλία τη Δευτέρα ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος σερ Κιρ Στάρμερ. Αναμένεται να εγγυηθεί πως ως πρωθυπουργός θα εργαζόταν για την οικονομική, τη συνοριακή και την εθνική ασφάλεια της χώρας με το «αλλαγμένο» από την εποχή Κόρμπιν κόμμα του.

