Η αστυνομία στην Αρμενία συνέλαβε 137 διαδηλωτές που εμπόδιζαν δρόμους στην πρωτεύουσα Γερεβάν, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών.

Νωρίτερα το πρακτορείο, επικαλούμενο ομάδα που αντιτίθεται στον Αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν, μετέδωσε ότι μέλη της πραγματοποιούν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και είχαν μπλοκάρει έναν αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Αρμενία με το Ιράν, απαιτώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού.

Οι διαδηλωτές που ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού συγκεντρώνονται κάθε εβδομάδα στην πρωτεύουσα της χώρας από τον Απρίλιο.

Οι διαδηλώσεις, των οποίων ηγείται ο αρχιεπίσκοπος Μπαγκράτ Γκαλστανιάν, ξεκίνησαν μετά την απόφαση του Πασινιάν να επιστρέψει τέσσερα εγκαταλελειμμένα χωριά στο Αζερμπαϊτζάν με το οποίο το Γερεβάν έχει εδαφικές διαφορές εδώ και δεκαετίες.

