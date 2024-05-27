Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί από μια τεράστια κατολίσθηση στην Παπούα Νέα Γουινέα την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε το εθνικό κέντρο καταστροφών τη Δευτέρα, καθώς το έδαφος και η δυσκολία παροχής βοήθειας στην τοποθεσία αυξάνουν τον κίνδυνο λίγοι να μη βρεθούν επιζώντες

Το κέντρο αύξησε τον αριθμό σε επιστολή του προς τον ΟΗΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα αλλά με ημερομηνία χθες Κυριακή. Μια ξεχωριστή υπηρεσία του ΟΗΕ ανέφερε πως ο πιθανός αριθμός των νεκρών είναι πολύ χαμηλότερος, κάνοντας λόγο για πάνω από 670 άτομα.

«Η κατάσταση παραμένει ασταθής καθώς η κατολίσθηση συνεχίζει να μετατοπίζεται αργά, θέτοντας σε συνεχή κίνδυνο τόσο τις ομάδες διάσωσης όσο και για τους επιζώντες», δήλωσε το κέντρο λέγοντας ότι ο κύριος αυτοκινητόδρομος προς την περιοχή είχε αποκλειστεί από την κατολίσθηση.

Ο ακριβής αριθμός ωστόσο όσων έχουν θαφτεί είναι δύσκολο να εξακριβωθεί λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας και της δυσκολίας λήψης ακριβούς εκτίμησης του πληθυσμού.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε την Παρασκευή στην ορεινή περιοχή Ένγκα στη βόρεια Παπούα Νέα Γουινέα, σε απόσταση περίπου 600 χλμ. βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ Μόρεσμπι. Ένα χωριό στην πλαγιά λόφου «σβήστηκε» σχεδόν ολόκληρο από τον χάρτη όταν τμήμα του όρους Μουνγκάλο κατέρρευσε, «πνίγοντας» δεκάδες σπίτια, την ώρα που οι κάτοικοι κοιμούνταν.

Αρχικά εκφράζονταν φόβο πως 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αλλά ο τραγικός απολογισμός φαίνεται πως είναι πολύ μεγαλύτερος, με αξιωματούχους του ΟΗΕ να μιλούν για περίπου 670 νεκρούς.

«Έχω 18 μέλη της οικογένειάς μου θαμμένα κάτω από τα συντρίμμια και το χώμα στα οποία στέκομαι, και πολλά άλλα μέλη της οικογένειας στο χωριό που δεν μπορώ να υπολογίσω», είπε η κάτοικος της Εβίτ Κάμπου στο Reuters. «Αλλά δεν μπορώ να ανασύρω τα πτώματα, επομένως στέκομαι εδώ αβοήθητος».

Έπειτα από 72 ώρες και μετά την κατολίσθηση, οι κάτοικοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα μπαστούνια, τα ξυλάκια και τα γυμνά τους χέρια για να μεταφέρουν τα συντρίμμια και να φτάσουν στους συγγενείς τους.

Ο βαρύς εξοπλισμός και η βοήθεια καθυστέρησαν να φτάσουν λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας, ενώ ο φυλετικός πόλεμος στη γύρω περιοχή ανάγκασε τους εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια να ταξιδεύουν με συνοδεία στρατιωτών και να επιστρέψουν στην πρωτεύουσα της επαρχίας, περίπου 60 χλμ., τη νύχτα.

Ο πρώτος εκσκαφέας έφτασε στο σημείο μόλις αργά την Κυριακή, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ.

Πολλοί άνθρωποι δεν είναι καν σίγουροι πού βρίσκονταν τα αγαπημένα τους πρόσωπα όταν σημειώθηκε η κατολίσθηση επειδή είναι σύνηθες οι κάτοικοι να μένουν στα σπίτια φίλων και συγγενών, σύμφωνα με τον Matthew Hewitt Tapus, πάστορα με έδρα το Port Moresby του οποίου το χωριό καταγωγής απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα ( 12 μίλια) από τη ζώνη της καταστροφής.

Ακόμη όμως και όταν οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο, η βροχή, το ασταθές έδαφος και το τρεχούμενο νερό καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνο για τους κατοίκους και τις ομάδες διάσωσης να καθαρίσουν τα συντρίμμια, σύμφωνα με τον Serhan Aktoprak, επικεφαλής της αποστολής της υπηρεσίας μετανάστευσης του ΟΗΕ.

Υπάρχει ακόμη ο κίνδυνος το έδαφος και τα συντρίμμια να μετακινηθούν ξανά. Περισσότερα από 250 σπίτια έχουν εγκαταλειφθεί καθώς οι αξιωματούχοι ζητούν από τους ανθρώπους να τα εκκενώσουν, είπε. Περισσότεροι από 1.250 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

