Ο Σουηδός δημοσιογράφος Γιοακίμ Μεντίν συνελήφθη σήμερα κατά την άφιξή του στην Τουρκία, όπου επρόκειτο να καλύψει τις διαδηλώσεις που συγκλονίζουν τη χώρα, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας και τη συντακτική ομάδα της εφημερίδας του, Dagens ETC.

«Λαμβάνουμε πάντα πολύ σοβαρά υπόψη την κράτηση δημοσιογράφων. Πληροφορηθήκαμε ότι ένας Σουηδός δημοσιογράφος συνελήφθη λόγω της εισόδου του στην Τουρκία», έγραψε η υπουργός Εξωτερικών Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ στο Χ.

«Με πηγαίνουν για ανάκριση», έγραψε ο δημοσιογράφος σε ένα μήνυμα που αναπαρήγαγε ο αρχισυντάκτης της Dagens ETC, Αντρέας Γκούσταφσον, στον ιστότοπο της εφημερίδας.

Ο Γκούσταφσον διευκρίνισε πως δεν έχει νέα από τον δημοσιογράφο του εδώ και 24 ώρες.

«Αποφασίσαμε να το δημοσιοποιήσουμε αυτό. Διότι ο Γιοακίμ πρέπει να αφεθεί ελεύθερος. Διότι η ελευθερία του Τύπου δέχεται επίθεση», έγραψε.

«Απαιτώ από τη σουηδική κυβέρνηση να δράσει άμεσα και με αυστηρότητα», έγραψε ο αρχισυντάκτης του Dagens ETC, Αντρέας Γκούσταφσον. «Ο Γιοακίμ πήγε στην Τουρκία για να μεταφέρει στους αναγνώστες του Dagens ETC όλες τις αποχρώσεις» σημείωσε και ζήτησε «υποστήριξη σχεδόν από κάθε άλλο μέσο ενημέρωσης».

«Βλέπουμε πάντα με σοβαρότητα τις περιπτώσεις κράτησης δημοσιογράφων. Γνωρίζουμε ότι ένας Σουηδός δημοσιογράφος συνελήφθη σε σχέση με την είσοδό του στην Τουρκία. Το γενικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές» έγραψε στην πλατφόρμα Χ η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

Οι τουρκικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα πρωτόγνωρο εδώ και 12 χρόνια κύμα διαδηλώσεων, τις οποίες πυροδότησε η σύλληψη τη 19η Μαρτίου του αντιπολιτευόμενου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Απαγόρευσαν τις συγκεντρώσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας και έκαναν γνωστό πως συνέλαβαν σχεδόν 2000 ανθρώπους από την αρχή του κινήματος διαμαρτυρίας.

Δημοσιογράφοι συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες, την ώρα που κάλυπταν τις διαδηλώσεις, μεταξύ αυτών ο φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων Γιασίν Ακγκιούλ τη Δευτέρα.

Η τουρκική δικαιοσύνη διέταξε την αποφυλάκισή του, όπως και άλλων επτά δημοσιογράφων που συνελήφθησαν την ίδια ημέρα στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, σύμφωνα με την τουρκική οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων MLSA.

Χθες, οι τουρκικές αρχές απέλασαν επίσης έναν δημοσιογράφο του BBC, τον Μάρκ Λόουεν, που είχε πάει επίσης να καλύψει τις κινητοποιήσεις στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.