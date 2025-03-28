Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα των Εμιράτων, το υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας Yas Waterworld, στο νησί Yas του Άμπου Ντάμπι.

A large fire broke out at Yas Waterworld Abu Dhabi on Friday afternoon, sending thick black smoke billowing from the attraction on Yas Island pic.twitter.com/q1XPEuadkB March 28, 2025

Η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς επισίμως είναι ακόμα άγνωστη. Ωστόσο, στο πάρκο γινόταν εργασίες επέκτασης, καθώς κατασκευαζόταν η ψηλότερη νεροτσουλήθρα της χώρας.

Yas Waterworld on Fire🔥



One of the UAE’s top attractions — Yas Waterworld in Abu Dhabi — caught fire during construction work. The cause is still unknown.



📍 The park was expanding, building what was set to be the tallest waterslide in the country.



No casualties reported yet.… pic.twitter.com/JPPUqxyCVz — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2025

Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη θύματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.