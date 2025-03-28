Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις φλόγες η ψηλότερη νεροτσουλήθρα του Άμπου Ντάμπι - Δείτε βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα των Εμιράτων, το υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας Yas Waterworld

αμπου νταμπι

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα των Εμιράτων, το υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας Yas Waterworld, στο νησί Yas του Άμπου Ντάμπι

Η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς επισίμως είναι ακόμα άγνωστη. Ωστόσο, στο  πάρκο γινόταν εργασίες επέκτασης, καθώς κατασκευαζόταν η ψηλότερη νεροτσουλήθρα της χώρας.

Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη θύματα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άμπου Ντάμπι Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark