Σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ έπληξε την κεντρική Μιανμάρ την Παρασκευή, προκαλώντας δονήσεις σε μια τεράστια περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας ενώ σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της στρατιωτικής κυβέρνησης της χώρας, 144 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 732 τραυματίστηκαν.

Η δόνηση έγινε αισθητή και σε άλλες περιοχές, όπως η Ταϊλάνδη και η νοτιοδυτική Κίνα ενώ εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, αν και είναι δύσκολο να επιβεβαιωθούν τα ακριβή στοιχεία.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ δεκάδες αγνοούνται μετά την κατάρρευση ενός υπό κατασκευή ουρανοξύστη εκατοντάδες μίλια μακριά, στην Μπανγκόκ, στη γειτονική Ταϊλάνδη. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό, στα χαλάσματα του υπό κατασκευή ουρανοξύστη που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, βρίσκονται ακόμα τουλάχιστον 110 άνθρωποι.

Μια ανάλυση πρόβλεψης της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, βασισμένη στην ισχύ και το βάθος του σεισμού της Μιανμάρ, εκτίμησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν χιλιάδες θάνατοι και σοβαρές οικονομικές απώλειες, με τις περιοχές Σαγκάινγκ και Μανταλέι να έχουν πληγεί περισσότερο.

«Συνολικά, ο πληθυσμός σε αυτήν την περιοχή διαμένει σε κτίρια που είναι ευάλωτα στις σεισμικές δονήσεις, αν και υπάρχουν και ανθεκτικές κατασκευές», ανέφερε η ανάλυση.

«Είναι πιθανό να υπάρξουν υψηλά ποσοστά θυμάτων και μεγάλες ζημιές, ενώ η καταστροφή αναμένεται να είναι εκτεταμένη», πρόσθεσε.

Πρόκειται για τον τρίτο αυτού του μεγέθους σεισμό που πλήττει την περιοχή τον τελευταίο αιώνα, ο οποίος σημειώθηκε στη Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, γύρω στις 12:50 μ.μ. τοπική ώρα. Ένας μετασεισμός μεγέθους 6,4 Ρίχτερ καταγράφηκε περίπου 11 λεπτά αργότερα.

Πού σημειώθηκε ο σεισμός

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σαγκαΐνγκ στη Μιανμάρ, σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικής Έρευνας των ΗΠΑ (USGS).

Η περιοχή αυτή βρίσκεται κοντά στην πόλη Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ με πληθυσμό περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, και περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Νάι Πι Τάου.

Ποιες περιοχές επλήγησαν

Στη Μιανμάρ, υπάρχουν αναφορές για ρωγμές στους δρόμους στην πρωτεύουσα, καθώς και για ζημιές σε κτίρια σε όλη τη χώρα.

Ισχυρές δονήσεις έγιναν αισθητές και σε άλλες περιοχές, όπως στην Ταϊλάνδη και τη νοτιοδυτική Κίνα.

Ογδόντα ένας εργάτες οικοδομών αγνοούνται μετά την κατάρρευση ενός ημιτελούς πολυώροφου κτιρίου εκατοντάδες μίλια μακριά από το επίκεντρο, στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ.

Βίντεο έδειξε επίσης μια πισίνα στην ταράτσα ενός κτιρίου στην Μπανγκόκ να ξεχειλίζει, καθώς το κτίριο ταλαντευόταν.

Πόσο φονικός ήταν ο σεισμός

Ίσως χρειαστεί χρόνος για να γίνουν γνωστά τα επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων, ωστόσο, μέλος μιας ομάδας διάσωσης με έδρα το Μανταλέι δήλωσε στο BBC ότι «οι νεκροί εκεί είναι τουλάχιστον εκατοντάδες».

«Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε.

Πόσο δύσκολο είναι να μάθουμε τι συμβαίνει στη Μιανμάρ

Η συλλογή πληροφοριών από τη Μιανμάρ, γνωστή παλαιότερα ως Βιρμανία, είναι δύσκολη.

Η χώρα διοικείται από στρατιωτική χούντα μετά το πραξικόπημα του 2021, γεγονός που καθιστά την πρόσβαση στην ενημέρωση προβληματική.

Το κράτος ελέγχει σχεδόν όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης – ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπα και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης. Η χρήση του διαδικτύου είναι επίσης περιορισμένη.

Οι τηλεπικοινωνίες στις πληγείσες περιοχές είναι προβληματικές από τη στιγμή που σημειώθηκε ο σεισμός, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό δυσχεραίνει την επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης που βρίσκονται στην περιοχή.

Επιπλέον, οι ξένοι δημοσιογράφοι σπάνια λαμβάνουν επίσημη άδεια εισόδου λόγω της έλλειψης ελευθερίας του Τύπου.

Τι προκαλεί τους σεισμούς

Ο φλοιός της Γης αποτελείται από ξεχωριστές πλάκες που βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη.

Αυτές οι πλάκες συχνά προσπαθούν να μετακινηθούν, αλλά η τριβή μεταξύ τους τις εμποδίζει.

Ωστόσο, όταν η πίεση αυξάνεται υπερβολικά, μια πλάκα μπορεί ξαφνικά να μετακινηθεί, προκαλώντας δονήσεις στην επιφάνεια της Γης.

Οι σεισμοί μετρώνται με την Κλίμακα Σεισμικής Ροπής (Moment Magnitude Scale - Mw), η οποία αντικατέστησε τη γνωστότερη Κλίμακα Ρίχτερ, καθώς θεωρείται πλέον ξεπερασμένη και λιγότερο ακριβής.

Ο αριθμός που αποδίδεται σε έναν σεισμό αντιπροσωπεύει τον συνδυασμό της απόστασης που μετακινήθηκε το ρήγμα και της δύναμης που προκάλεσε την κίνηση.

Μια δόνηση μεγέθους 2,5 ή μικρότερη συνήθως δεν γίνεται αισθητή, αλλά μπορεί να καταγραφεί από όργανα μέτρησης. Οι σεισμοί έως και 5 Ρίχτερ γίνονται αισθητοί και προκαλούν μικρές ζημιές. Ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ ταξινομείται ως ισχυρός και συνήθως επιφέρει σοβαρές καταστροφές, όπως συνέβη και σε αυτή την περίπτωση.

Σεισμοί άνω των 8,0 Ρίχτερ προκαλούν καταστροφικές ζημιές και μπορούν να ισοπεδώσουν ολόκληρες κοινότητες στο επίκεντρό τους.

Πώς συγκρίνεται αυτός ο σεισμός με άλλους μεγάλους σεισμούς

Αυτός ο σεισμός και οι μετασεισμοί του ήταν σχετικά επιφανειακοί, με εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.

Αυτό σημαίνει ότι ο αντίκτυπός του στην επιφάνεια της Γης ήταν πιθανότατα πιο καταστροφικός από έναν σεισμό με μεγαλύτερο εστιακό βάθος, καθώς η δόνηση των κτιρίων ήταν πιο έντονη και είχαν περισσότερες πιθανότητες να καταρρεύσουν.

Στις 26 Δεκεμβρίου 2004, ένας από τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας, προκαλώντας ένα τσουνάμι που κατέστρεψε ολόκληρες κοινότητες γύρω από τον Ινδικό Ωκεανό.

Ο σεισμός, μεγέθους 9,1 Ρίχτερ, προκάλεσε τον θάνατο περίπου 228.000 ανθρώπων.

Ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει καταγραφεί ποτέ είχε μέγεθος 9,5 Ρίχτερ και σημειώθηκε στη Χιλή το 1960.



