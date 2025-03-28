Δεν υπήρξε καμία δραστηριότητα που να δικαιολογεί τα πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο την Παρασκευή δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας ότι θα τηλεφωνήσει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν σχετικά με αυτές τις επιθέσεις.

Η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε κτίριο στα νότια προάστια της Βηρυτού, το πρώτο ουσιαστικό χτύπημα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου μετά την κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο με τη μεσολάβηση της Γαλλίας και των ΗΠΑ και έληξε τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

«Το πλαίσιο που συμφωνήθηκε από τον Λίβανο και το Ισραήλ δεν έγινε σεβαστό σήμερα από το Ισραήλ, μονομερώς, και χωρίς να έχουμε ούτε πληροφορίες ούτε αποδείξεις για το γεγονός που το πυροδότησε», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Μακρόν είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν στο Παρίσι για να συζητήσει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες σταθεροποίησης του Λιβάνου.

Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα τηλεφωνήσει στον Τραμπ «τις επόμενες ώρες» και στον Νετανιάχου τις «επόμενες 48 ώρες» με στόχο «να επιστρέψει η πλήρης τήρηση της εκεχειρίας».

Με βάση τους όρους της εκεχειρίας του Νοεμβρίου, η Χεζμπολάχ είχε κληθεί να άρει τις στρατιωτικές δυνάμεις της από τον νότιο Λίβανο, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις έπρεπε επίσης να αποσυρθούν και ο Λίβανος να αναπτύξει εθνικό στρατό στην περιοχή.

Από τότε, ο Λίβανος, η Χεζμπολάχ το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας.

Ζοζέφ Αούν: Ο στρατός θα διευρύνει τον έλεγχό του σε ολόκληρη τη χώρα

Ο Λίβανος είναι αποφασισμένος να αναπτύξει τον στρατό του και να επεκτείνει τον έλεγχό του σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να τερματιστεί ένας κύκλος βίας, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, μετά το ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό.

«Απορρίπτουμε οποιαδήποτε επίθεση στον Λίβανο ή οποιαδήποτε ύποπτη, κακόβουλη προσπάθεια να επιστρέψει ο Λίβανος στον κύκλο της βίας», δήλωσε ο Αούν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι.

«Αυτό που συμβαίνει αυξάνει την αποφασιστικότητα και τη δέσμευσή μας να αναπτύξουμε τη χώρα και τον στρατό μας και να επεκτείνουμε τον έλεγχό μας σε όλα τα εδάφη μας», πρόσθεσε.



