Σουηδία: Σοκ μετά την επίθεση σε εκπαιδευτικό κέντρο

Οδυνηρές στιγμές βιώνει η Σουηδία, έπειτα από την επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε δημόσιο σχολείο ενηλίκων στο Ερεμπρού, 200 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Στοκχόλμης. Μέχρι στιγμής η σουηδική αστυνομία εκτιμά πως τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πιθανώς συμπεριλαμβανομένου και του δράστη της επίθεσης.



Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ακόμη άγνωστα. Η αστυνομία ωστόσο αντιμετωπίζει το περιστατικό ως «απόπειρα δολοφονίας, εμπρησμό και ένοπλη επίθεση», προσθέτοντας πως «αν και δεν το γνωρίζουμε ακόμη με βεβαιότητα, επί του παρόντος δεν πιστεύουμε πως ο δράστης έδρασε με τρομοκρατικά κίνητρα».



Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης δεν ήταν γνωστός στις αρχές, ούτε ήταν γνωστό εάν διατηρούσε σχέσεις με συμμορίες ή με το οργανωμένο έγκλημα. Επιπλέον, οι εκτιμήσεις δείχνουν πως έδρασε μόνος του, καθώς και ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για κάποιο συσχετιζόμενο μελλοντικό περιστατικό.

Αβεβαιότητα για την τύχη των τραυματιών

Όπως μετέδωσε το Reuters, η επίθεση έλαβε χώρα στο σχολείο ενηλίκων Risbergska, το οποίο στεγάζεται σε μία έκταση μαζί με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα οποία πηγαίνουν και παιδιά.



Παρ' ότι ασθενοφόρα, υπηρεσίες διάσωσης και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στον τόπο της επίθεσης, δεν υπάρχουν ακόμη ξεκάθαρες πληροφορίες σχετικά με την κρισιμότητα της κατάστασης της υγείας όλων των τραυματιών. Αυτήν τη στιγμή πέντε τραυματίες νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ερεμπρού. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε στην εφημερίδα Expressen πως ορισμένοι αστυνομικοί δέχθηκαν επίσης πυρά, χωρίς όμως να τραυματιστεί κάποιος από αυτούς.



Η 54χρονη Μαρία Πεγκάντο, δασκάλα στο εκπαιδευτικό κέντρο, ανέφερε πως μετά το μεσημεριανό διάλειμμα κάποιος άνοιξε την πόρτα της τάξης της και φώναξε ότι όλοι έπρεπε να βγουν έξω αμέσως. «Πήρα τους 15 μαθητές μου, βγήκαμε στον διάδρομο και αρχίσαμε να τρέχουμε», δήλωσε στο Reuters. «Τότε άκουσα δύο πυροβολισμούς, αλλά καταφέραμε να βγούμε έξω. Βρισκόμασταν κοντά στην είσοδο του σχολείου. Είδα ανθρώπους να βγάζουν έξω τραυματίες – στην αρχή έναν, μετά και έναν δεύτερο. Και κατάλαβα πως η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή».

Πρωτοφανής επίθεση για τα σουηδικά δεδομένα

Σε ανάρτησή του στο Χ ο πρωθυπουργός της χώρας, Ουλφ Κρίστερσον, έκανε λόγο για «μία πολύ οδυνηρή ημέρα για όλους τους ανθρώπους στη Σουηδία», προσθέτοντας: «Το να είσαι κλεισμένος σε μία σχολική αίθουσα, φοβούμενος για τη ζωή σου, είναι ένας εφιάλτης που κανένας δεν θα έπρεπε να βιώσει».



Ο Σουηδός δημοσιογράφος Γιέσπερ Μπένγκτσον δήλωσε στην DW πως «οι επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία είναι ένα άκρως ασυνήθιστο φαινόμενο στη Σουηδία». Στη χώρα «έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε σχολεία, τις περισσότερες φορές όμως πρόκειται για επιθέσεις με μαχαίρια ή άλλου είδους όπλα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέρουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, φαίνεται ωστόσο πως έχουμε να κάνει με μία πρωτοφανή επίθεση για τη Σουηδία».



Όπως εξηγεί ακόμη ο Μπένγκτσον, στα εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων πηγαίνουν κατά κύριο λόγο άνθρωποι που θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και μετανάστες που μαθαίνουν σουηδικά.



«Έχουν υπάρξει πολλά προβλήματα με πυροβολισμούς και περιστατικά μίσους εναντίον μεταναστών, ενώ υπάρχουν και εγκληματικές συμμορίες που συνδέονται με μεταναστευτικές ομάδες – πιθανώς η επίθεση να σχετίζεται με κάτι από αυτά», παρατηρεί ο Μπένγκτσον, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η επίθεση μπορεί να είναι και «έγκλημα μίσους εναντίον μεταναστών» ή να «σχετίζεται με τη δραστηριότητα κάποιας συμμορίας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.